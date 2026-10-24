Foto | Jurământul care le marchează destinul militar! Absolvenții Promoției 2026 de la Colegiul Militar din Alba Iulia, emoții la un nou început de drum
Jurământul care le marchează destinul militar! Absolvenții Promoției 2026 de la Colegiul Militar din Alba Iulia, emoții la un nou început de drum
Absolvenții Promoției 2026 a Colegiului Militar din Alba Iulia, care în prezent sunt studenți în anul I în academiile militare, au trăit momentul emoționat al depunerii Jurământului militar.
„Pentru absolvenți, depunerea Jurământului reprezintă un moment deosebit, plin de emoție, mândrie și responsabilitate, momentul în care toate eforturile, sacrificiile și perseverența care i-au însoțit pe parcursul colegiului militar, capătă sens.
Studenților din anul I de la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov și Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu l-au fost alături și colegii mai mici, elevi ai claselor a XII-a, a XI–a și a X-a, care au asistat și ei emoționați la acest moment.
Dragi absolvenți, suntem mândri de voi, vă dorim mult succes în pregătirea voastră viitoare și în carieră!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.
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