Curier Județean

Razie rutieră la Sebeș: Amenzi de aproape 4.000 de lei, un permis reținut și un certificat retras

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Razie rutieră la Sebeș: Amenzi de aproape 4.000 de lei, un permis reținut și un certificat retras

Amenzi de aproape 4.000 de lei și zeci de verificări în trafic, în urma unei acțiuni desfășurate de polițiștii rutieri din Sebeș pentru prevenirea accidentelor și combaterea abaterilor la regimul circulației.

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La data de 23 octombrie 2026, în intervalul orar 11:00–21:00, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au desfășurat o acțiune pe raza municipiului, având ca scop prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au constatat 19 abateri contravenționale, pentru care au aplicat sancțiuni în valoare totală de 3.948 de lei.

Totodată, au fost efectuate peste 20 de testări pentru depistarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Prin intermediul aplicației eDAC, polițiștii au realizat peste 30 de verificări ale autovehiculelor, în vederea prevenirii și combaterii posibilelor fapte ilegale.

În cadrul acțiunii, a fost reținut un permis de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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