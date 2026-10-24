Pensionarii ar putea primi înapoi impozitul reținut în perioada 2024-2025: Restituirea, propusă în trei tranșe, până în 2028. Proiect
Pensionarii ar putea primi înapoi impozitul reținut în perioada 2024-2025: Restituirea, propusă în trei tranșe, până în 2028. Proiect
Pensionarii cărora li s-a reținut impozit progresiv în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 ianuarie 2025 ar putea beneficia de restituirea unei părți din sumele plătite. Potrivit unui proiect de lege înregistrat la Senat pe 19 octombrie 2026, banii ar urma să fie returnați în trei tranșe, ultima fiind programată pentru martie 2028.
Inițiativa legislativă, înregistrată cu numărul B570/2026, stabilește procedura de recalculare și restituire a diferențelor de impozit reținute în perioada în care a fost aplicat mecanismul de impozitare progresivă a pensiilor. Proiectul se află în prezent în dezbatere parlamentară și nu a fost adoptat, astfel că prevederile sale nu sunt încă aplicabile.
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Restituirea banilor ar urma să se facă în trei tranșe
Conform proiectului, sumele stabilite în urma recalculării ar urma să fie restituite după următorul calendar:
*Decembrie 2026: 10% din suma totală de restituit;
*Martie 2027: 40% din suma totală;
*Martie 2028: 50% din suma totală.
Plățile ar urma să fie efectuate din oficiu, fără ca pensionarii să depună cereri. Responsabile de procedură ar fi Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, precum și casele de pensii sectoriale.
Restituirea ar urma să fie realizată odată cu plata pensiei din luna în care este programată fiecare tranșă. În cazul în care suma de restituit depășește impozitul datorat în luna respectivă, diferența ar urma să fie recuperată în lunile următoare, potrivit calendarului prevăzut de proiect.
Cum se va recalcula impozitul pe pensie
Proiectul prevede recalcularea impozitului prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil lunar, după deducerea sumei neimpozabile corespunzătoare perioadei.
Astfel, pentru intervalul 1 ianuarie – 30 septembrie 2024, suma neimpozabilă luată în calcul ar fi de 2.000 de lei. Pentru perioada 1 octombrie 2024 – 30 ianuarie 2025, deducerea prevăzută în proiect este de 3.000 de lei.
Diferența dintre impozitul reținut inițial și cel rezultat în urma recalculării ar urma să fie restituită în cele trei tranșe stabilite de inițiativa legislativă.
Ce pensionari ar putea fi exceptați de la restituire
Proiectul stabilește și excepții pentru anumite categorii de beneficiari de pensii de serviciu și pensii militare. Acestea ar viza persoanele ale căror pensii intră sub incidența prevederilor legale indicate în proiect și pentru care impozitarea progresivă nu a diminuat cuantumul net al pensiei aflate în plată în perioada analizată.
Printre categoriile menționate se numără militarii ale căror pensii sunt reglementate de articolul 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, magistrații, grefierii și personalul auxiliar din instanțe și parchete.
Sunt vizate, de asemenea, anumite categorii de beneficiari ai pensiilor de serviciu reglementate prin OUG nr. 59/2017, printre care personalul aeronautic civil navigant, funcționarii publici parlamentari, membrii Corpului diplomatic și consular al României și personalul Curții de Conturi. Proiectul face trimitere și la alte categorii prevăzute de legislația în vigoare.
Aplicarea excepțiilor ar urma să depindă de îndeplinirea condițiilor prevăzute în textul legislativ.
Ce se întâmplă cu sumele stabilite prin hotărâri judecătorești
Procedura de restituire eșalonată ar urma să se aplice și sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2024 – 1 iulie 2026, cu excepția celor achitate înainte de intrarea în vigoare a noii legi.
Totodată, proiectul prevede suspendarea de drept a procedurilor de executare silită pe durata perioadei de eșalonare.
Aproape 27.000 de pensionari militari, vizați de eventualele restituiri
Expunerea de motive a proiectului include și date referitoare la pensionarii militari aflați în evidența Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naționale.
Potrivit documentului, 27.087 de pensionari militari au avut drepturile de pensie afectate de prevederile declarate neconstituționale, iar valoarea sumelor rezultate din aplicarea impozitării progresive este estimată la aproximativ 70 de milioane de lei.
Dintre aceștia, 2.974 de pensionari au deschis acțiuni în instanță. Un număr de 2.138 au obținut hotărâri judecătorești favorabile, iar sumele achitate au totalizat 8,46 milioane de lei. La această valoare s-au adăugat 818.541 de lei, reprezentând dobânzi, actualizări cu inflația și cheltuieli de judecată.
Pentru alți 836 de pensionari, procesele erau încă pe rol la momentul redactării expunerii de motive. Sumele estimate pentru restituire în cazul acestora se ridicau la aproximativ 2,16 milioane de lei, fără eventualele cheltuieli suplimentare.
În ceea ce îi privește pe cei 24.113 pensionari militari care nu au apelat la instanță, documentul estimează restituiri de aproximativ 61,54 milioane de lei, la care s-ar putea adăuga alte costuri.
Inițiatorii susțin că introducerea unui mecanism de plată eșalonată ar permite recuperarea sumelor într-un interval de timp rezonabil și ar limita cheltuielile suplimentare suportate de bugetul de stat, inclusiv dobânzile, actualizările cu inflația și cheltuielile de judecată.
De ce se propune restituirea impozitului
Mecanismul de impozitare progresivă a pensiilor a fost aplicat începând cu 1 ianuarie 2024. La sfârșitul lunii ianuarie 2025, Curtea Constituțională a României a declarat neconstituționale dispozițiile care reglementau acest sistem, iar în martie 2025 legislația a fost modificată, revenindu-se la impozitarea cu 10% a venitului impozabil din pensii.
Noua inițiativă legislativă urmărește să stabilească modalitatea concretă de restituire a diferențelor de impozit reținute în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 ianuarie 2025.
Pentru ca pensionarii să poată primi banii conform calendarului propus, proiectul B570/2026 trebuie să parcurgă toate etapele procedurii legislative, să fie adoptat de Parlament, promulgat și publicat în Monitorul Oficial.
sursa: Adevărul
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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