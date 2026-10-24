Video | Garda Apulum sărbătorește 14 ani de activitate la Alba Iulia: Spectacol aniversar special în Cetatea Alba Carolina
Garda Apulum sărbătorește 14 ani de activitate la Alba Iulia: Spectacol aniversar special în Cetatea Alba Carolina
Alba Iulia găzduiește sâmbătă, 24 octombrie 2026, un eveniment dedicat istoriei antice și reconstituirii istorice. Garda Apulum marchează 14 ani de activitate printr-un spectacol aniversar organizat în fața Porții a IV-a a Cetății Alba Carolina, începând cu ora 13:00. Manifestarea va fi urmată de un spectacol susținut de Garda Cetății, programat la ora 15:00.
Aniversarea reprezintă o ocazie de a celebra un proiect cultural care a contribuit, în ultimii 14 ani, la promovarea patrimoniului istoric al municipiului Alba Iulia.
Patru trupe readuc la viață atmosfera Antichității
Înființată în 2012, la inițiativa Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, Garda Apulum a devenit unul dintre proiectele reprezentative de reconstituire istorică ale orașului. Prin spectacole și demonstrații, membrii săi prezintă publicului aspecte ale civilizației romane și dacice, de la echipamente militare și tehnici de luptă până la costume și elemente specifice vieții antice.
Proiectul reunește patru formațiuni, fiecare cu un rol distinct:
*Legiunea XIII Gemina – recreează disciplina, echipamentul și tacticile militare ale legiunii romane staționate în anticul Apulum.
*Lupii Apoulonului – aduc în fața publicului lumea războinicilor daci, cu arme și tradiții de luptă specifice.
*Ludus Apulensis – prezintă demonstrații inspirate din luptele gladiatorilor în arenele romane.
*Magna Nemesis – completează reprezentațiile prin dans, muzică și costume inspirate din Antichitate.
Dincolo de componenta artistică, Garda Apulum se bazează pe implicarea voluntarilor din Alba Iulia, uniți de interesul pentru istorie și de dorința de a face patrimoniul local mai accesibil publicului. În cei 14 ani de activitate, formațiunile au participat la numeroase spectacole, festivaluri și demonstrații de reconstituire istorică, inclusiv în afara țării.
articol în curs de actualizare
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Reguli stricte noi în Consiliul Local Alba Iulia: Ce vor trebui să facă aleșii locali / „Cred că cetățenii au dreptul să știe cine îi reprezintă și cum își face treaba”
Reguli stricte noi în Consiliul Local Alba Iulia: Ce vor trebui să facă aleșii locali / „Cred că cetățenii au dreptul să știe cine îi reprezintă și cum își face treaba” Luni, 26 octombrie 2026 , pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia se va afla și un proiect de […]
Video | Bărbat de 47 de ani din Sebeș, reținut pentru conducere fără permis: Era și băut
Bărbat de 47 de ani din Sebeș, reținut pentru conducere fără permis: Era și băut Polițiștii Biroului Rutier Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din municipiul Sebeș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Bărbatul, în vârstă […]
Instanțele din Cluj-Napoca aprind lumina în ograda primarilor din Alba: O primărie din Apuseni i-a cerut unei persoane peste 7.000 de lei pentru foto-copierea unor documente
Instanțele din Cluj-Napoca aprind lumina în ograda primarilor din Alba: O primărie din Apuseni i-a cerut unei persoane peste 7.000 de lei pentru foto-copierea unor documente Soluțiile a două instanțe clujene au obligat UAT Comuna Lupșa și primarul comunei Lupșa, în solidar, să pună la dispoziția unui solicitant al unor informații publice, informațiile pe care […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
România a investit 3,3 miliarde de lei în peste 450 de săli de sport: De ce rămân multe dintre ele folosite doar pentru orele de educație fizică
România a investit 3,3 miliarde de lei în peste 450 de săli de sport: De ce rămân multe dintre ele...
Prins pe autostrada A1 Sebeș-Deva-Nădlac cu 161 km/h! Amendă de 3.460 de lei și permis suspendat pentru 90 de zile
Prins pe autostrada A1 Sebeș-Deva-Nădlac cu 161 km/h! Amendă de 3.460 de lei și permis suspendat pentru 90 de zile...
Știrea Zilei
Video | Garda Apulum sărbătorește 14 ani de activitate la Alba Iulia: Spectacol aniversar special în Cetatea Alba Carolina
Garda Apulum sărbătorește 14 ani de activitate la Alba Iulia: Spectacol aniversar special în Cetatea Alba Carolina Alba Iulia găzduiește...
Reguli stricte noi în Consiliul Local Alba Iulia: Ce vor trebui să facă aleșii locali / „Cred că cetățenii au dreptul să știe cine îi reprezintă și cum își face treaba”
Reguli stricte noi în Consiliul Local Alba Iulia: Ce vor trebui să facă aleșii locali / „Cred că cetățenii au...
Curier Județean
Foto | Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Alba Iulia: Au fost finalizate lucrările de consolidare a iconostasului
Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Alba Iulia: Au fost finalizate lucrările de consolidare a iconostasului În cursul zilei de vineri,...
Razie rutieră la Sebeș: Amenzi de aproape 4.000 de lei, un permis reținut și un certificat retras
Razie rutieră la Sebeș: Amenzi de aproape 4.000 de lei, un permis reținut și un certificat retras Amenzi de aproape...
Politică Administrație
Video | La Blaj a început construcția depoului destinat autobuzelor electrice: Când se estimează că va fi funcțional noul sistem de transport din „Mica Romă”
La Blaj a început construcția depoului destinat autobuzelor electrice: Când se estimează că va fi funcțional noul sistem de transport...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior: Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional...
Opinii Comentarii
23 octombrie 1956: A început Revoluția Ungară. Insurecție împotriva regimului comunist și a dominației sovietice
23 octombrie 1956: A început Revoluția Ungară. Insurecție împotriva regimului comunist și a dominației sovietice O demonstrație studențească pornită pe...
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...