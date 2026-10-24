Ştirea zilei

Video | Garda Apulum sărbătorește 14 ani de activitate la Alba Iulia: Spectacol aniversar special în Cetatea Alba Carolina

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 minute

în

De

Garda Apulum sărbătorește 14 ani de activitate la Alba Iulia: Spectacol aniversar special în Cetatea Alba Carolina

Alba Iulia găzduiește sâmbătă, 24 octombrie 2026, un eveniment dedicat istoriei antice și reconstituirii istorice. Garda Apulum marchează 14 ani de activitate printr-un spectacol aniversar organizat în fața Porții a IV-a a Cetății Alba Carolina, începând cu ora 13:00. Manifestarea va fi urmată de un spectacol susținut de Garda Cetății, programat la ora 15:00.

Petrecerea Divorțaților

Aniversarea reprezintă o ocazie de a celebra un proiect cultural care a contribuit, în ultimii 14 ani, la promovarea patrimoniului istoric al municipiului Alba Iulia.

Patru trupe readuc la viață atmosfera Antichității

Înființată în 2012, la inițiativa Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, Garda Apulum a devenit unul dintre proiectele reprezentative de reconstituire istorică ale orașului. Prin spectacole și demonstrații, membrii săi prezintă publicului aspecte ale civilizației romane și dacice, de la echipamente militare și tehnici de luptă până la costume și elemente specifice vieții antice.

Proiectul reunește patru formațiuni, fiecare cu un rol distinct:

*Legiunea XIII Gemina – recreează disciplina, echipamentul și tacticile militare ale legiunii romane staționate în anticul Apulum.

*Lupii Apoulonului – aduc în fața publicului lumea războinicilor daci, cu arme și tradiții de luptă specifice.

*Ludus Apulensis – prezintă demonstrații inspirate din luptele gladiatorilor în arenele romane.

*Magna Nemesis – completează reprezentațiile prin dans, muzică și costume inspirate din Antichitate.

Dincolo de componenta artistică, Garda Apulum se bazează pe implicarea voluntarilor din Alba Iulia, uniți de interesul pentru istorie și de dorința de a face patrimoniul local mai accesibil publicului. În cei 14 ani de activitate, formațiunile au participat la numeroase spectacole, festivaluri și demonstrații de reconstituire istorică, inclusiv în afara țării.

articol în curs de actualizare

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Reguli stricte noi în Consiliul Local Alba Iulia: Ce vor trebui să facă aleșii locali / „Cred că cetățenii au dreptul să știe cine îi reprezintă și cum își face treaba”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

24 octombrie 2026

De

Reguli stricte noi în Consiliul Local Alba Iulia: Ce vor trebui să facă aleșii locali / „Cred că cetățenii au dreptul să știe cine îi reprezintă și cum își face treaba” Luni, 26 octombrie 2026 , pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia se va afla și un proiect de […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Video | Bărbat de 47 de ani din Sebeș, reținut pentru conducere fără permis: Era și băut

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

24 octombrie 2026

De

Bărbat de 47 de ani din Sebeș, reținut pentru conducere fără permis: Era și băut Polițiștii Biroului Rutier Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din municipiul Sebeș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Bărbatul, în vârstă […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Instanțele din Cluj-Napoca aprind lumina în ograda primarilor din Alba: O primărie din Apuseni i-a cerut unei persoane peste 7.000 de lei pentru foto-copierea unor documente

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 ore

în

23 octombrie 2026

De

Instanțele din Cluj-Napoca aprind lumina în ograda primarilor din Alba: O primărie din Apuseni i-a cerut unei persoane peste 7.000 de lei pentru foto-copierea unor documente Soluțiile a două instanțe clujene au obligat UAT Comuna Lupșa și primarul comunei Lupșa, în solidar, să pună la dispoziția unui solicitant al unor informații publice, informațiile pe care […]

Citește mai mult