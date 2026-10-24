Video | Garda Apulum sărbătorește 14 ani de activitate la Alba Iulia: Spectacol aniversar special în Cetatea Alba Carolina

Garda Apulum sărbătorește 14 ani de activitate la Alba Iulia: Spectacol aniversar special în Cetatea Alba Carolina

Alba Iulia găzduiește sâmbătă, 24 octombrie 2026, un eveniment dedicat istoriei antice și reconstituirii istorice. Garda Apulum marchează 14 ani de activitate printr-un spectacol aniversar organizat în fața Porții a IV-a a Cetății Alba Carolina, începând cu ora 13:00. Manifestarea va fi urmată de un spectacol susținut de Garda Cetății, programat la ora 15:00.

Aniversarea reprezintă o ocazie de a celebra un proiect cultural care a contribuit, în ultimii 14 ani, la promovarea patrimoniului istoric al municipiului Alba Iulia.

Patru trupe readuc la viață atmosfera Antichității

Înființată în 2012, la inițiativa Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, Garda Apulum a devenit unul dintre proiectele reprezentative de reconstituire istorică ale orașului. Prin spectacole și demonstrații, membrii săi prezintă publicului aspecte ale civilizației romane și dacice, de la echipamente militare și tehnici de luptă până la costume și elemente specifice vieții antice.

Proiectul reunește patru formațiuni, fiecare cu un rol distinct:

*Legiunea XIII Gemina – recreează disciplina, echipamentul și tacticile militare ale legiunii romane staționate în anticul Apulum.

*Lupii Apoulonului – aduc în fața publicului lumea războinicilor daci, cu arme și tradiții de luptă specifice.

*Ludus Apulensis – prezintă demonstrații inspirate din luptele gladiatorilor în arenele romane.

*Magna Nemesis – completează reprezentațiile prin dans, muzică și costume inspirate din Antichitate.

Dincolo de componenta artistică, Garda Apulum se bazează pe implicarea voluntarilor din Alba Iulia, uniți de interesul pentru istorie și de dorința de a face patrimoniul local mai accesibil publicului. În cei 14 ani de activitate, formațiunile au participat la numeroase spectacole, festivaluri și demonstrații de reconstituire istorică, inclusiv în afara țării.

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