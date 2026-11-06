Sport

CSM Unirea Alba Iulia, înfrângere cu NC Chania, în primul meci din Conference Cup, grupă găzduită de Bazinul Olimpic

Dan HENEGAR

Publicat

acum 19 minute

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CSM Unirea Alba Iulia, înfrângere cu NC Chania, în primul meci din Conference Cup, grupă găzduită de Bazinul Olimpic în acest weekend

Campioana CSM Unirea Alba Iulia a pierdut primul meci, cu NC Chania (Grecia), scor 7-12

Petrecerea Divorțaților

În Bazinul Olimpic din Alba Iulia se dispută o grupă de Conference Cup, în 6-8 noiembrie. 

În primul meci, CSM Unirea Alba Iulia, echipa gazdă, a pierdut, scor 7-12 (1-3, 1-4, 3-3, 2-2), cu Nautical Club Chania. Pentru echipa condusă de Ovidiu Pocol, condusă în permanență, au punctat Cecilia Diaz Mesa – 4 goluri, (pentru 1-1, 3-7, 4-7, 7-11), Dorofea Vîrtosu (2-5), Lopez Perez (5-10), Cosmo Cardoso (6-10) – câte unul

În weekend, în perioada 6-8 noiembrie, în Bazinul Olimpic din Alba Iulia, CSM Unirea Alba Iulia, campioana României la polo feminine, găzduiește o grupă din turul I preliminar al Conference Cup, a treia competiție continentală ca importanță.

Primele două clasate din fiecare grupă (în total 8 echipe) se vor califica în turul al doilea preliminar al Conference Cup, alături de 8 echipe provenite din calificările pentru Euro Cup.

Rezultate: *vineri, 6 noiembrie, CE Mediteranni – Uni-Gyor 13-7; UNIREA Alba Iulia – NC Chania 7-12;

*sâmbătă, 7 noiembrie, ora 17.00: Uni-Gyor – NC Chania; ora 19.00: CE Mediterrani – UNIREA Alba Iulia;

*duminică, 8 noiembrie, ora 9.00: NC Chania – CE Mediterrani; ora 11.00: UNIREA Alba Iulia – Uni-Gyor.

Foto: Lucian DANCIU

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