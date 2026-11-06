CSM Unirea Alba Iulia, înfrângere cu NC Chania, în primul meci din Conference Cup, grupă găzduită de Bazinul Olimpic
CSM Unirea Alba Iulia, înfrângere cu NC Chania, în primul meci din Conference Cup, grupă găzduită de Bazinul Olimpic în acest weekend
Campioana CSM Unirea Alba Iulia a pierdut primul meci, cu NC Chania (Grecia), scor 7-12
În Bazinul Olimpic din Alba Iulia se dispută o grupă de Conference Cup, în 6-8 noiembrie.
În primul meci, CSM Unirea Alba Iulia, echipa gazdă, a pierdut, scor 7-12 (1-3, 1-4, 3-3, 2-2), cu Nautical Club Chania. Pentru echipa condusă de Ovidiu Pocol, condusă în permanență, au punctat Cecilia Diaz Mesa – 4 goluri, (pentru 1-1, 3-7, 4-7, 7-11), Dorofea Vîrtosu (2-5), Lopez Perez (5-10), Cosmo Cardoso (6-10) – câte unul
În weekend, în perioada 6-8 noiembrie, în Bazinul Olimpic din Alba Iulia, CSM Unirea Alba Iulia, campioana României la polo feminine, găzduiește o grupă din turul I preliminar al Conference Cup, a treia competiție continentală ca importanță.
Primele două clasate din fiecare grupă (în total 8 echipe) se vor califica în turul al doilea preliminar al Conference Cup, alături de 8 echipe provenite din calificările pentru Euro Cup.
Rezultate: *vineri, 6 noiembrie, CE Mediteranni – Uni-Gyor 13-7; UNIREA Alba Iulia – NC Chania 7-12;
*sâmbătă, 7 noiembrie, ora 17.00: Uni-Gyor – NC Chania; ora 19.00: CE Mediterrani – UNIREA Alba Iulia;
*duminică, 8 noiembrie, ora 9.00: NC Chania – CE Mediterrani; ora 11.00: UNIREA Alba Iulia – Uni-Gyor.
Foto: Lucian DANCIU
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