Samoilă Mârza – Memoria unui om, moștenirea unei familii: O istorie de familie legată de cel mai important moment al istoriei naționale

Există momente în viața unui om când istoria națională se întâlnește cu propria istorie de familie. Pentru mine, unul dintre aceste momente este legat de numele lui Samoilă Mârza, fotograful Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

Samoilă Mârza nu este doar o personalitate a istoriei fotografiei românești și un martor vizual al Marii Uniri. El este unchiul meu, fratele vitreg al tatălui meu, Traian Mârza. Amândoi au fost fiii lui Ștefan Mârza, din Galtiu, județul Alba.

Legătura aceasta familială conferă pentru mine o semnificație aparte cercetării și recuperării memoriei sale. Nu privesc istoria lui Samoilă Mârza doar prin prisma documentelor istorice, a fotografiilor și a mărturiilor păstrate în arhive, ci și prin responsabilitatea morală de a păstra vie memoria unui înaintaș al familiei mele.

Samoilă Mârza a avut privilegiul și, în același timp, responsabilitatea istorică de a fotografia momentul Marii Uniri de la Alba Iulia. Prin aparatul său fotografic, a lăsat generațiilor următoare mărturii vizuale de o valoare inestimabilă. Într-o zi în care România își hotăra destinul, el a înțeles importanța imaginii ca document al istoriei.

Astăzi, la mai bine de un secol de la acel eveniment, simt că recuperarea istoriei sale nu este doar o datorie față de trecut, ci și o obligație față de generațiile viitoare.

M-am născut în Galtiu, pe același teren pe care s-a născut și unchiul meu. Această împrejurare reprezintă pentru mine o legătură simbolică profundă cu locul de origine al familiei și cu istoria sa.

Ca pictor, doctor în arte vizuale și om preocupat de cultură și educație artistică, consider că memoria lui Samoilă Mârza trebuie valorificată nu numai ca patrimoniu istoric, ci și ca parte a identității culturale a comunității din care provenim.

Prin această cercetare îmi propun să reconstruiesc istoria familiei Mârza din Galtiu, să aduc în atenție documentele, mărturiile și împrejurările care au marcat destinul familiei și să așez biografia lui Samoilă Mârza într-un context familial și istoric cât mai riguros.

Nu doresc să revendic gloria unui înaintaș, ci să-i respect memoria, să-i cunosc adevărata poveste și să transmit mai departe adevărul istoric.

Pentru mine, Samoilă Mârza nu este numai Fotograful Unirii. Este unchiul meu, parte din istoria familiei mele și un om a cărui operă aparține întregului popor român.

Memoria unui om devine nemuritoare atunci când urmașii săi au grijă ca adevărul despre viața și faptele lui să nu se piardă.

Dr. Ioan Traian Mârza, Președintele Uniunii Creatorilor Profesioniști, Membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

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