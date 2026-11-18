Foto | Samoilă Mârza – Memoria unui om, moștenirea unei familii: O istorie de familie legată de cel mai important moment al istoriei naționale
Samoilă Mârza – Memoria unui om, moștenirea unei familii: O istorie de familie legată de cel mai important moment al istoriei naționale
Există momente în viața unui om când istoria națională se întâlnește cu propria istorie de familie. Pentru mine, unul dintre aceste momente este legat de numele lui Samoilă Mârza, fotograful Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.
Samoilă Mârza nu este doar o personalitate a istoriei fotografiei românești și un martor vizual al Marii Uniri. El este unchiul meu, fratele vitreg al tatălui meu, Traian Mârza. Amândoi au fost fiii lui Ștefan Mârza, din Galtiu, județul Alba.
Legătura aceasta familială conferă pentru mine o semnificație aparte cercetării și recuperării memoriei sale. Nu privesc istoria lui Samoilă Mârza doar prin prisma documentelor istorice, a fotografiilor și a mărturiilor păstrate în arhive, ci și prin responsabilitatea morală de a păstra vie memoria unui înaintaș al familiei mele.
Samoilă Mârza a avut privilegiul și, în același timp, responsabilitatea istorică de a fotografia momentul Marii Uniri de la Alba Iulia. Prin aparatul său fotografic, a lăsat generațiilor următoare mărturii vizuale de o valoare inestimabilă. Într-o zi în care România își hotăra destinul, el a înțeles importanța imaginii ca document al istoriei.
Astăzi, la mai bine de un secol de la acel eveniment, simt că recuperarea istoriei sale nu este doar o datorie față de trecut, ci și o obligație față de generațiile viitoare.
M-am născut în Galtiu, pe același teren pe care s-a născut și unchiul meu. Această împrejurare reprezintă pentru mine o legătură simbolică profundă cu locul de origine al familiei și cu istoria sa.
Ca pictor, doctor în arte vizuale și om preocupat de cultură și educație artistică, consider că memoria lui Samoilă Mârza trebuie valorificată nu numai ca patrimoniu istoric, ci și ca parte a identității culturale a comunității din care provenim.
Prin această cercetare îmi propun să reconstruiesc istoria familiei Mârza din Galtiu, să aduc în atenție documentele, mărturiile și împrejurările care au marcat destinul familiei și să așez biografia lui Samoilă Mârza într-un context familial și istoric cât mai riguros.
Nu doresc să revendic gloria unui înaintaș, ci să-i respect memoria, să-i cunosc adevărata poveste și să transmit mai departe adevărul istoric.
Pentru mine, Samoilă Mârza nu este numai Fotograful Unirii. Este unchiul meu, parte din istoria familiei mele și un om a cărui operă aparține întregului popor român.
Memoria unui om devine nemuritoare atunci când urmașii săi au grijă ca adevărul despre viața și faptele lui să nu se piardă.
Dr. Ioan Traian Mârza, Președintele Uniunii Creatorilor Profesioniști, Membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Oameni şi locuri
Video: Spectacolul „Mizerabilii”, prezentat la Alba Iulia. Dani Popescu: „Iubirea dintre oameni este cea mai importantă”, după adaptarea celebrului roman al lui Victor Hugo
Spectacolul „Mizerabilii”, prezentat la Alba Iulia! Dani Popescu: „Iubirea dintre oameni este cea mai importantă”, după adaptarea celebrului roman al lui Victor Hugo Spectacolul „Mizerabilii”, inspirat din celebrul roman al lui Victor Hugo, a fost prezentat miercuri, 4 noiembrie 2026, la Alba Iulia. Povestea despre suferință, sacrificiu, nedreptate și iubire a fost adusă în fața […]
Piesa de teatru „Mizerabilii” ajunge la Alba Iulia pe 4 noiembrie. O poveste emoționantă despre iubire și sacrificiu
Piesa de teatru „Mizerabilii” ajunge la Alba Iulia, miercuri, 4 noiembrie. O poveste emoționantă despre iubire și sacrificiu Publicul din Alba Iulia este invitat miercuri, 4 noiembrie 2026, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor, la spectacolul de teatru „Mizerabilii”, inspirat din celebrul roman al scriitorului francez Victor Hugo. Producția, prezentată în […]
Numărătoarea inversă a început: „Molière, l’Opéra Urbain” ajunge în câteva zile la Romexpo
Numărătoarea inversă a început: „Molière, l’Opéra Urbain” ajunge în câteva zile la Romexpo | Spectacole, la București, între 22 și 24 octombrie Între 22 și 24 octombrie, publicul din România este invitat să descopere un spectacol grandios, în care povestea legendarului dramaturg francez Molière prinde viață prin muzică modernă, dans, proiecții spectaculoase și o estetică […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sindicatele din Educație, semnal de alarmă: „Guvernul continuă politica de distrugere a învățământului preuniversitar”
Sindicatele din Educație, semnal de alarmă: „Guvernul continuă politica de distrugere a învățământului preuniversitar” Politica de austeritate aplicată în educație...
Vouchere noi pentru energie, pregătite de Guvern: Schemă de sprijin pentru consumatorii vulnerabili, dar și finanțări de 400 de milioane de lei pentru baterii
Vouchere noi pentru energie, pregătite de Guvern: Schemă de sprijin pentru consumatorii vulnerabili, dar și finanțări de 400 de milioane...
Știrea Zilei
Și-a însușit peste 10.000 de lei din încasările restaurantului la care lucra: Ce pedeapsă a primit un livrator din Alba
Și-a însușit peste 10.000 de lei din încasările restaurantului la care lucra: Ce pedeapsă a primit un livrator din Alba...
VIDEO | Nouă bază sportivă modernă la Sebeș, lângă Parcul Arini: Teren de fotbal, zonă pentru baschet și spații pentru pregătirea teoretică a tinerilor sportivi
Nouă bază sportivă modernă la Sebeș, lângă Parcul Arini: Teren de fotbal, zonă pentru baschet și spații pentru pregătirea teoretică...
Curier Județean
Malul Tarnavei Mari, amenajat la Blaj: Coridor verde-albastru la faleza Veza. Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu Alba
Malul Tarnavei Mari, amenajat la Blaj: Coridor verde-albastru la faleza Veza. Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de...
11.000 de metri de canalizare nouă și 3 stații de pompare într-un municipiu din Alba: În ce stadiu este proiectul
11.000 de metri de canalizare nouă și 3 stații de pompare într-un municipiu din Alba: În ce stadiu este proiectul...
Politică Administrație
Anunț Primăria Blaj: Aviz de mediu pentru proiectul „Înființare rețea canalizare pluvială pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu”
Anunț Primăria Blaj: Aviz de mediu pentru proiectul „Înființare rețea canalizare pluvială pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu” UAT...
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate Direcția Județeană...
Opinii Comentarii
17 noiembrie – Ziua Internațională a Studenților: O zi a solidarității, libertății și dreptului la educație
17 noiembrie – Ziua Internațională a Studenților: O zi a solidarității, libertății și dreptului la educație Ziua Internațională a Studenților...
16 noiembrie 2026: 210 ani de la nașterea lui Andrei Mureșanu, autorul versurilor Imnului Național „Deșteaptă-te, române!”: Personalitate formată intelectual la Blaj
16 noiembrie 2026: 210 ani de la nașterea lui Andrei Mureșanu, autorul versurilor Imnului Național „Deșteaptă-te, române!”: Personalitate formată intelectual...