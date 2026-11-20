Edy Schneider (DJ Phantom), despre muzica anilor 2000 și succesul construit din pasiune: „Nu ne imaginam că piesele noastre vor fi ascultate și după atâtea decenii”

Edy Schneider, cunoscut sub numele de DJ Phantom, unul dintre producătorii care au marcat muzica românească la sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000, a participat la Best DJ Awards, eveniment organizat la Sibiu. Originar din Sebeș, județul Alba, artistul a vorbit despre începuturile sale, nostalgia pieselor de altădată și importanța pasiunii în construirea unei cariere.

Cu o experiență de mai multe decenii în industria muzicală, Edy Schneider a contribuit la realizarea a peste 50 de albume pentru artiști români, iar ulterior și-a extins activitatea în producția video și cinematografie. La Best DJ Awards, artistul a participat la conferința „Inside the Studio – The art of music production”, dedicată producției muzicale. Alături de alți DJ și producători, printre care Manuel Riva și Adrian Șaguna, acesta a discutat despre evoluția industriei și viitorul influențat de inteligența artificială. „Am participat ca speaker la Best DJ Awards, alături de prieteni vechi și dragi colegi de breaslă. Am povestit despre «Inside the Studio», adică arta de a face producție muzicală. Am vorbit despre vremurile trecute, despre prezent și despre ce credem că va fi în viitor, inclusiv în ceea ce privește inteligența artificială”, a declarat Edy Schneider.

Muzica anilor 2000, redescoperită de noile generații

Privind în urmă cu peste 25 de ani, producătorul mărturisește că nu și-ar fi imaginat că muzica realizată atunci va continua să fie ascultată și astăzi. „Nu ne imaginam. Habar n-aveam! Noi atunci făceam muzică pur și simplu din pasiune, din suflet. Nu am speculat atât de mult succesul și ce va fi. Sunt uimit că, după atâtea decenii, lumea încă ascultă piesele pe care le-am făcut mai mult în joacă, la vremea respectivă, și că au ajuns să fie muzică retro, clasică”, a povestit artistul. Revenirea în popularitate a muzicii din anii ’90 și 2000, prin evenimentele dedicate nostalgiei, arată că piesele acelei perioade au rămas în memoria publicului. Discuția a ajuns și la legătura sa cu județul Alba, de unde provin mai multe nume cunoscute ale industriei muzicale. Artistul și-a amintit de DJ Max, pe care îl admira încă din perioada în care acesta mixa într-un club din centrul municipiului Alba Iulia. „Eu mereu l-am admirat pe Max. Îmi amintesc când mixa în clubul Edward, în centru, unde este sensul giratoriu acum. Despre județul Alba, toată lumea îmi spunea și încă îmi spune: «Hey, ceva e acolo, la voi!». Marius Moga, DJ Max, eu, în Sebeș, tot un fel de Alba. Facem ce putem”, a spus producătorul, în vârstă de 56 de ani Spre deosebire de alți artiști care s-au stabilit în orașe mai mari, Edy Schneider a ales să rămână în zona natală. „Eu am ales să rămân în zonă. Alții au mers în Capitală sau în orașe mai mari”, a explicat acesta.

Sfatul lui Edy Schneider pentru tânăra generație

La final, producătorul le-a transmis un mesaj celor care își doresc o carieră în muzică, subliniind că pasiunea și sinceritatea sunt mai importante decât faima. „Recomand tuturor tinerilor și celor mai puțin tineri, nu contează vârsta, să-și urmeze pasiunile și să facă ceea ce le place. Dacă o fac din suflet și onest, vor avea succes și vor fi apreciați. Dacă o fac doar pentru faimă, succes și bani, o să fie o carieră foarte scurtă”, a concluzionat Edy Schneider. Artistul din Sebeș a revenit în august 2026 în fața publicului din orașul natal, cu un spectacol de muzică electronică și lasere, în cadrul festivalului „Armonii în Sebeș”.

Lucian Danciu

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