Video: Spectacolul „Mizerabilii”, prezentat la Alba Iulia. Dani Popescu: „Iubirea dintre oameni este cea mai importantă”, după adaptarea celebrului roman al lui Victor Hugo

Spectacolul „Mizerabilii”, prezentat la Alba Iulia! Dani Popescu: „Iubirea dintre oameni este cea mai importantă”, după adaptarea celebrului roman al lui Victor Hugo

Spectacolul „Mizerabilii”, inspirat din celebrul roman al lui Victor Hugo, a fost prezentat miercuri, 4 noiembrie 2026, la Alba Iulia. Povestea despre suferință, sacrificiu, nedreptate și iubire a fost adusă în fața publicului într-o adaptare realizată de Daniel Popescu, protagonistul spectacolului și interpretul rolului principal.

Piesa urmărește destinul lui Jean Valjean, un fost deținut care încearcă să își refacă viața, dar care este urmărit de trecut. Prin personajele sale, spectacolul vorbește despre iertare, solidaritate și puterea oamenilor de a se schimba.

Din distribuția spectacolului au făcut parte Dani Popescu, Alexandru Dunaev, Claudia Vasile, Marcelo Cobzariu, Ioana Abur, Ana Bodea, Iulia Dinu, Gabriel Costin și Andrei Marin, artiștii ale căror nume figurează pe afișul reprezentației.

La finalul reprezentației, Dani Popescu, cunoscut din serialul TV „Vlad”, a vorbit despre provocarea de a adapta o operă atât de amplă, dar și despre dorința sa de a atrage tinerii spre teatru. „Provocarea mea cea mai mare a fost textul. Sunt foarte multe personaje și mi-a fost greu să aleg între ele. Am ales tot ce este reprezentativ, povestea curată, ca să le rămână copiilor în minte”, a explicat regizorul.

Artistul spune că, în ultimii doi ani și jumătate, a reușit să aducă tot mai mulți tineri în sălile de spectacole. „Tinerii vin și le place. Am avut săli arhipline”, a mărturisit Dani Popescu.

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Dincolo de povestea personajelor, regizorul a dorit să transmită un mesaj despre societatea actuală și despre importanța relațiilor dintre oameni. „Vreau să arăt că după 200 de ani suntem în același loc. Nu s-a schimbat nimic. […] De-aia am păstrat la final că iubirea dintre oameni este cea mai importantă”, a subliniat acesta. Dani Popescu a anunțat și că, din februarie 2027, va începe un turneu național cu o nouă producție, despre care nu a oferit deocamdată mai multe detalii.

Urmăriți în materialul video interviul cu Dani Popescu, însoțit de imagini din spectacolul „Mizerabilii”, prezentat la Alba Iulia.

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