Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), o primă victorie în tuneul ITF de Irapuato (Mexic)

acum 12 minute

Miriam Bulgaru, o primă victorie în tuneul ITF de Irapuato (Mexic)

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) a obținut, marți, 28 octombrie 2025, o primă victorie în turneul ITF de la Irapuato (Mexic).

Citește și: Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat turneul ITF de la Bistrița: Finală controlată autoritar

În faza „16”-imilor de finală, jucătoarea de tenis de câmp din Alba Iulia a întâlnit o jucătoare din țara gazdă a turneului.

Este vorba de Claudia Sofia Martinez Solis (21 de ani, 1021 WTA).

Miriam Bulgaru (27 de ani, 223 WTA) s-a impus în două seturi, cu 7-6, 6-3.

Partida a durat o oră și 52 de minute.

Miriam Bulgaru este a șasea favorită la câștigarea turneului din Mexic.

