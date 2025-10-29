Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), o primă victorie în tuneul ITF de Irapuato (Mexic)

Astăzi, 28 octombrie 2025, se împlinește un deceniu de la plecarea la Îngeri a antrenorului ocnamureșean Gicu Domșa, unul dintre cei mai iubiți antrenori ai clubului Soda Ocna Mureș! În urmă cu 10 ani, în 28 octombrie 2025, o veste tristă pentru fotbalul din judeţ şi din Ocna Mureş, stingându-se din viaţă antrenorul Gicu Domşa, […]