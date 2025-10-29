Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), o primă victorie în tuneul ITF de Irapuato (Mexic)
Miriam Bulgaru, o primă victorie în tuneul ITF de Irapuato (Mexic)
Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) a obținut, marți, 28 octombrie 2025, o primă victorie în turneul ITF de la Irapuato (Mexic).
Citește și: Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat turneul ITF de la Bistrița: Finală controlată autoritar
În faza „16”-imilor de finală, jucătoarea de tenis de câmp din Alba Iulia a întâlnit o jucătoare din țara gazdă a turneului.
Este vorba de Claudia Sofia Martinez Solis (21 de ani, 1021 WTA).
Miriam Bulgaru (27 de ani, 223 WTA) s-a impus în două seturi, cu 7-6, 6-3.
Partida a durat o oră și 52 de minute.
Miriam Bulgaru este a șasea favorită la câștigarea turneului din Mexic.
