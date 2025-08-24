Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat turneul ITF de la Bistrița: Finală controlată autoritar
Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), triumf în turneul ITF de la Bistrița
Miriam Bulgaru (26 de ani), jucătoare legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, a câștigat, duminică, 24 august 2025, a câștigat turneul ITF pe zgură de la Bistrița.
Citește și: VIDEO | Albaiulianul Nicolae Stanciu, debut în Serie A: A fost pe punctul să marcheze din lovitură liberă
În finală albaiulianca (211, WTA) a învins-o pe o sportivă de 21 de ani din Portugalia, Matilde Jorge (248, WTA).
Scorul a fost 6-0, 6-3 în favoarea lui Miriam Bulgaru.
Partida a fost la discreția sportivei uniriste.
Miriam Bulgaru era cotată cu a treia șansă la câștigarea competiției.
Turneul de la Bistrița a fost dotat cu premii totale de 40.000 de dolari.
