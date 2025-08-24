Rămâi conectat

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat turneul ITF de la Bistrița: Finală controlată autoritar

Lucian Daramus

Publicat

acum o oră

în

De

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), triumf în turneul ITF de la Bistrița

Miriam Bulgaru (26 de ani), jucătoare legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, a câștigat, duminică, 24 august 2025, a câștigat turneul ITF pe zgură de la Bistrița. 

Citește și: VIDEO | Albaiulianul Nicolae Stanciu, debut în Serie A: A fost pe punctul să marcheze din lovitură liberă

În finală albaiulianca (211, WTA) a învins-o pe o sportivă de 21 de ani din Portugalia, Matilde Jorge (248, WTA).

Scorul a fost 6-0, 6-3 în favoarea lui Miriam Bulgaru.

Partida a fost la discreția sportivei uniriste.

Miriam Bulgaru era cotată cu a treia șansă la câștigarea competiției.

Turneul de la Bistrița a fost dotat cu premii totale de 40.000 de dolari.

