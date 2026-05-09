FOTO | Vitezoman din Alba, oprit de polițiști pe autostrada A10, sensul Sebeș-Turda. Era ,,mort de beat” și a fost reținut. Ce alcoolemie avea

Vitezoman din Alba, oprit de polițiști pe autostrada A10, sensul Sebeș-Turda. Era ,,mort de beat” și a fost reținut. Ce alcoolemie avea

Un vitezoman din Alba a fost oprit de polițiști pe autostrada A10, sensul Sebeș-Turda. Era ,,mort de beat” și a fost reținut, având o alcoolemie de 2,07 g/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 8 mai 2026, în jurul orei 11.1 5, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au depistat, în trafic, un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din județul Alba, în timp ce conducea un autoturism pe Autostrada A10, la kilometrul 41, pe sensul de mers Sebeș – Turda, având un comportament rutier imprudent.

Conducătorul auto ar fi efectuat schimbări frecvente și nejustificate ale benzii de circulație, motiv pentru care a fost oprit pentru prevenirea producerii unui posibil eveniment rutier.

În urma testării cu aparatul etilometru, a rezultat o valoare de 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice.

Rezultatele buletinului de analiză toxicologică au indicat, la prima probă, o alcoolemie de 2,07 g/l alcool pur în sânge și 1,85 g/l alcool pur în sânge, la cea de-a doua probă.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În urma administrării probatoriului și a relaționării cu procurorul de caz, față de bărbat, a fost dispusă măsura preventivă a reținerii, pentru 24 de ore.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba.

