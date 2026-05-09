LPS Sebeș, dublă externă victorioasă cu CSȘ Caransebeș! La Under 19, 8 victorii pentru elevii lui Doru Oancea în 2026

LPS Sebeș, victorii în etapa 23 din Seria 8 a campionatelor Under 19 și Under 17 organizate de FRF, în deplasare cu CSȘ Caransebeș. LPS Sebeș are 8 victorii din tot atâtea jocuri în primăvară la Under 19. Duminică, 17 mai, pe „Pielarul” este dubla cu ACS Mediaș.

*Under 19: CSȘ Caransebeș – LPS Sebeș 1-2 (1-0). Oaspeții au întors rezultatul prin reușitele semnate de E. Vlad (80) și Davel (87).

Un meci în care gazdele au terminat cu doi eliminați. LPS Sebeș: Crețu – A. Ursu, Vintilă, Nicola, Moise, Rădac, Moș, Cl. Lăncrănjan, Todea, Alisie, E. Vlad; au mai intrat Davel, M. Cristea, Zdoba, Al. Ursu, Ganga. LPS Sebeș este pe locul secund, cu 57 de puncte (18 victorii, 3 remize, golaveraj 92-15), asigurându-și matematic terminarea pe această poziție.

*Under 17: CSȘ Caransebeș – LPS Sebeș 0-3 (0-0), au marcat Cătană, Fulea, Cîmpean

Antrenorul Paul Păcurar a mizat pe Similie – Crișan, Dican, Cătană, Cibu, Moga, Topală, Miclea, Bugnariu, Droj, Cîmpean; au mai intrat Fulea, Matei, Boitoș, Spinean. LPS Sebeș este pe locul 4, cu 47 de puncte (14 partide adjudecate, 5 egaluri, golaveraj 54-21).

