Cum va fi VREMEA în România de Rusalii și 1 iunie 2026: Timp frumos, specific perioadei. Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a făcut publică, vineri, 8 mai 2026 prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. În următoarea perioadă vor fi temperaturi normale, dar și destule ploi.
*Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026
Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane.
*Săptămâna 18.05.2026 – 25.05.2026
Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.
Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Orientali, dar și deficitare, local, în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
*Săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.
Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi apropiat de cel normal, în toate regiunile.
*Săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026
Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare, local, în zona montană, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
foto: arhivă (cu rol ilformativ)
