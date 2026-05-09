Actualitate

Escrocheria „Mounjaro” face victime în România. Tratamente contrafăcute pentru obezitate pun în pericol sănătatea românilor

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Escrocheria „Mounjaro” face victime în România. Tratamente contrafăcute pentru obezitate pun în pericol sănătatea românilor

Escrocheria „Mounjaro” face victime în România, iar tratamente contrafăcute pentru obezitate pun în pericol sănătatea românilor. Eli Lilly România trage un semnal de alarmă asupra produselor contrafăcute sau neautorizate promovate ca tratamente pentru obezitate, inclusiv sub numele Mounjaro.

Compania atrage atenția că tirzepatida este autorizată exclusiv ca tratament injectabil și recomandă pacienților să cumpere medicamente doar din surse verificate și autorizate.

Tratamente contrafăcute pentru obezitate pun în pericol sănătatea românilor

Produsele contrafăcute sau neautorizate reprezintă o amenințare gravă la adresa sănătății publice.

Astfel de produse sunt disponibile și pe piața din România, inclusiv pe platforme online, unele dintre ele fiind comercializate chiar sub numele unor medicamente pentru obezitate din portofoliul Lilly, precum Mounjaro® (tirzepatidă).

Tirzepatida este administrată sub formă de tratament injectabil.

Orice altă formă de administrare a Tirzepatidei este neautorizată, netestată și periculoasă.

Mounjaro® nu este autorizat sub formă de capsule sau supliment alimentar. Orice produs prezentat astfel nu face parte din portofoliul Lilly, astfel că siguranța, eficiența și ingredientele sale nu pot fi verificate.

Produsele neautorizate destinate tratamentului obezității reprezintă un pericol real pentru pacienți deoarece adesea ele provin de la furnizori iliciți și nereglementați. De asemenea, pot să nu prezinte niciun ingredient activ, pot conține ingrediente neconforme sau alte substanțe dăunătoare precum bacterii, endotoxine sau impurități.

Tratamentele pentru obezitate dezvoltate de Lilly sunt disponibile doar prin intermediul canalelor autorizate. Nu se comercializează pe canale de social media, magazine online sau site-uri de e-commerce.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Cum va fi VREMEA în România de Rusalii și 1 Mai 2026: Timp frumos, specific perioadei. Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 minute

în

9 mai 2026

De

Cum va fi VREMEA în România de Rusalii și Ziua Copilului 2026: Timp frumos, specific perioadei. Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a făcut publică, vineri, 8 mai 2026 prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. În următoarea perioadă vor fi temperaturi normale, dar și destule ploi. *Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026 […]

Citește mai mult

Actualitate

9-10 mai 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară. Râurile vizate

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

9 mai 2026

De

9-10 mai 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară. Râurile vizate Hidrologii au emis sâmbătă, 9 mai 2026, o avertizare cod galben de inundaţii pentru Alba și alte zone ale țării, valabilă până duminică, ora 12.00. Citește și: 9 mai 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba și […]

Citește mai mult

Actualitate

9 mai 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba și alte județe din țară: Ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și grindină până la noapte

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

9 mai 2026

De

9 mai 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba și alte județe din țară: Ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și grindină până la noapte Meteorologii ANM au emis sâmbătă dimineața o avertizare meteo cod galben de furtuni, valabilă astăzi în Alba și alte județe din țară, în intervalul orar 10.00 – 22.00. Vor fi […]

Citește mai mult