Escrocheria „Mounjaro” face victime în România. Tratamente contrafăcute pentru obezitate pun în pericol sănătatea românilor

Escrocheria „Mounjaro” face victime în România, iar tratamente contrafăcute pentru obezitate pun în pericol sănătatea românilor. Eli Lilly România trage un semnal de alarmă asupra produselor contrafăcute sau neautorizate promovate ca tratamente pentru obezitate, inclusiv sub numele Mounjaro.

Compania atrage atenția că tirzepatida este autorizată exclusiv ca tratament injectabil și recomandă pacienților să cumpere medicamente doar din surse verificate și autorizate.

Produsele contrafăcute sau neautorizate reprezintă o amenințare gravă la adresa sănătății publice.

Astfel de produse sunt disponibile și pe piața din România, inclusiv pe platforme online, unele dintre ele fiind comercializate chiar sub numele unor medicamente pentru obezitate din portofoliul Lilly, precum Mounjaro® (tirzepatidă).

Tirzepatida este administrată sub formă de tratament injectabil.

Orice altă formă de administrare a Tirzepatidei este neautorizată, netestată și periculoasă.

Mounjaro® nu este autorizat sub formă de capsule sau supliment alimentar. Orice produs prezentat astfel nu face parte din portofoliul Lilly, astfel că siguranța, eficiența și ingredientele sale nu pot fi verificate.

Produsele neautorizate destinate tratamentului obezității reprezintă un pericol real pentru pacienți deoarece adesea ele provin de la furnizori iliciți și nereglementați. De asemenea, pot să nu prezinte niciun ingredient activ, pot conține ingrediente neconforme sau alte substanțe dăunătoare precum bacterii, endotoxine sau impurități.

Tratamentele pentru obezitate dezvoltate de Lilly sunt disponibile doar prin intermediul canalelor autorizate. Nu se comercializează pe canale de social media, magazine online sau site-uri de e-commerce.

