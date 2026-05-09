FOTO | David Oprița, elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, medalie de argint și mențiune la faza națională a Olimpiadei de Astonomie și Astrofizică 2026

David Oprița, elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, medalie de argint și mențiune la faza națională a Olimpiadei de Astonomie și Astrofizică 2026

Performanță de excepție pentru Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia. Elevul David Oprița (clasa a VI-a B) a obținut un rezultatul deosebit la Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică, desfășurată la Vatra Dornei.

David Oprița a câștigat medalia de argint și Mențiunea Ministerului Educației.

„Felicitări doamnei profesor Anda-Claudia Chiș pentru îndrumarea și susținerea oferite pe parcursul pregătirii!

De asemenea, adresăm sincere felicitări părinților pentru sprijinul și încurajarea permanentă!

Suntem mândri de această frumoasă reușită și îi dorim lui David mult succes în orice își propune în continuare!”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia.

