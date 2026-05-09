Curier Județean

FOTO | David Oprița, elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, medalie de argint și mențiune la faza națională a Olimpiadei de Astonomie și Astrofizică 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 minute

în

De

David Oprița, elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, medalie de argint și mențiune la faza națională a Olimpiadei de Astonomie și Astrofizică 2026

Performanță de excepție pentru Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia. Elevul David Oprița (clasa a VI-a B) a obținut un rezultatul deosebit la Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică, desfășurată la Vatra Dornei.

David Oprița a câștigat medalia de argint și Mențiunea Ministerului Educației.

„Felicitări doamnei profesor Anda-Claudia Chiș pentru îndrumarea și susținerea oferite pe parcursul pregătirii!

De asemenea, adresăm sincere felicitări părinților pentru sprijinul și încurajarea permanentă!

Suntem mândri de această frumoasă reușită și îi dorim lui David mult succes în orice își propune în continuare!”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Orchestra Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia va concerta în Portugalia: Evenimentul reunește tineri muzicieni din multe colțuri ale Europei

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

9 mai 2026

De

Orchestra Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia va concerta în Portugalia: Evenimentul reunește tineri muzicieni din multe colțuri ale Europei Viceprimarul orașului Sintra, din Portugalia, Andreia Bernardo,  a invitat o delegație a municipiului Alba Iulia să participe la evenimentul „Întâlniri Internaționale”, organizat în colaborare cu orașul înfrățit Fontainebleau, în perioada 21-24 mai 2026. Ansamblul […]

Citește mai mult

Curier Județean

UPDATE VIDEO | ACCIDENT în Alba Iulia: Un autoturism și o ambulanță de transport s-au ciocnit pe strada Livezii

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

9 mai 2026

De

ACCIDENT în Alba Iulia: Un autoturism și o ambulanță de transport s-au ciocnit pe strada Livezii Un accident rutier a avut loc sâmbătă, în jurul orei 11.40, în Alba Iulia. Un autoturism și o ambulanță de transport s-au ciocnit pe strada Livezii. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor […]

Citește mai mult

Curier Județean

9 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

9 mai 2026

De

9 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează sâmbătă, 9 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]

Citește mai mult