ACCIDENT în Alba Iulia: Coliziune între două mașini pe Calea Moților. O persoană rănită și trafic îngreunat

Un accident rutier, cu două mașini implicate, a avut loc sâmbătă, în jurul orei 14.30, pe Calea Moților din Alba Iulia.

Traficul rutier este îngreunat pe strada Calea Moților din municipiul Alba Iulia, din cauza producerii evenimentului rutier în care ar fi implicate două autovehicule.

Din primele date, o persoană ar fi suferit leziuni corporale.

Polițiștii rutieri intervin la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și pentru fluidizarea traficului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI