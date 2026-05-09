VIDEO | Albaiulianul de 45 de ani, care a agresat fetița de 12 de ani din Alba Iulia, REȚINUT pentru tentativă la OMOR. Și tatăl minorei a fost bătut de bărbat. De la ce a plecat totul
Albaiulianul de 45 de ani, care a agresat fetița de 12 de ani din Alba Iulia, REȚINUT pentru tentativă la OMOR. Și tatăl minorei a fost bătut de bărbat
Albaiulianul de 45 de ani, care a agresat fetița de 12 de ani din Alba Iulia, a fost reținut pentru tentativă la OMOR și lovire. Și tatăl minorei a fost bătut de bărbat.
Citește și: Care este starea fetiței agresate pe o stradă din Alba Iulia de către un bărbat. Precizările medicilor
Potrivit IPJ Alba, la data de 8 mai 2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a reținut, pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore, un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din municipiul Alba Iulia, pentru comiterea infracțiunilor de tentativă la omor și lovirea sau alte violențe.
Citește și: Incident ȘOCANT în Alba Iulia: Fetiță de 12 ani, atacată cu un obiect ascuțit de către un albaiulian de 45 de ani. Agresorul, fugit de la locul faptei, reținut de polițiști
În urma probatoriului administrat și a activităților efectuate de către procurorul de caz și, pe bază de delegare, de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba și ai Poliției Municipiului Alba Iulia, a reieșit faptul că, la data de 8 mai 2026, bărbatul, în vârstă de 45 de ani, din municipiul Alba Iulia, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi pe care le-ar fi avut cu familia unei minore de 12 ani, ar fi agresat-o fizic pe aceasta, cu un obiect ascuțit, în zona spatelui, iar pe tatăl acesteia, în vârstă de 50 de ani, l-ar fi agresat fizic, provocându-i leziuni corporale pentru a căror îngrijire ar fi necesare 8-10 zile de îngrijiri medicale.
Ulterior, ar fi părăsit locul faptei, fiind identificat, la scurt timp, de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia.
Citește și:
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Bărbatul care a agresat o fetiță de 12 ani pe o stradă din Alba Iulia, adus la Tribunal: Este cercetat pentru tentativă de omor
Bărbatul care a agresat o fetiță de 12 ani pe o stradă din Alba Iulia, adus la Tribunal: Este cercetat pentru tentativă de omor Bărbatul de 45 de ani, din Alba Iulia, care a agresat vineri, 8 mai 2026, o fetiță de 12 ani, pe o stradă din oraș, a fost adus, în jurul orei […]
VIDEO | Percheziții DIICOT în Alba Iulia, Galda de Jos și Sântimbru. Trei persoane, REȚINUTE pentru trafic de droguri de mare risc. Ce au descoperit polițiștii
Percheziții DIICOT în Alba Iulia, Galda de Jos și Sântimbru. Trei persoane, REȚINUTE pentru trafic de droguri de mare risc. Ce au descoperit polițiștii Trei persoane ar fi procurat, deținut și vândut, pe raza județului Alba, droguri de risc (canabis), droguri de mare risc („cristal”) și substanțe psihoactive, în perioada 2025 – 2026. Cele mai […]
FOTO | Lucrările de amenajare a râului Aiudel, gata de start: Investiție de aproape 115 milioane de lei
Lucrările de amenajare a râului Aiudel, gata de start: Investiție de aproape 115 milioane de lei Încep lucrările de amenajare a râului Aiudel, cu o investiție de aproape 115 milioane de lei, a anunțat vineri, 8 mai 2026 Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba. „În cursul zilei de astăzi am fost la fața locului, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Avertisment DNSC: Atacatorii cibernetici se bazează pe manipulare psihologică. Recomandări
Avertisment DNSC: Atacatorii cibernetici se bazează pe manipulare psihologică. Recomandări Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează, printr-un mesaj publicat pe...
Creșteri salariale de 6,5% la Romgaz, începând cu 1 iunie 2026. Guvernul a aprobat memorandumul
Creșteri salariale de 6,5% la Romgaz, începând cu 1 iunie 2026. Guvernul a aprobat memorandumul Angajații Romglaz vor primi, de...
Știrea Zilei
VIDEO | Albaiulianul de 45 de ani, care a agresat fetița de 12 de ani din Alba Iulia, REȚINUT pentru tentativă la OMOR. Și tatăl minorei a fost bătut de bărbat. De la ce a plecat totul
Albaiulianul de 45 de ani, care a agresat fetița de 12 de ani din Alba Iulia, REȚINUT pentru tentativă la...
VIDEO | Bărbatul care a agresat o fetiță de 12 ani pe o stradă din Alba Iulia, adus la Tribunal: Este cercetat pentru tentativă de omor
Bărbatul care a agresat o fetiță de 12 ani pe o stradă din Alba Iulia, adus la Tribunal: Este cercetat...
Curier Județean
9-10 mai 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
9-10 mai 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul...
Locuințe sociale individuale în cartierul Gheorghe Șincai din Alba Iulia: Noi modificări ale proiectului
Locuințe sociale individuale în cartierul Gheorghe Șincai din Alba Iulia: Noi modificări ale proiectului Primăria Municipiului Alba Iulia a publicat...
Politică Administrație
FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”
Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și...
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcție”
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale...
Opinii Comentarii
9 mai – ziua în care s-a născut o personalitate impunătoare a culturii interbelice și a decedat un poet “în sufletul căruia s-au reflectat toate aspirațiile neamului nostru”
9 mai, ziua în care s-a născut o personalitate impunătoare a culturii interbelice și a murit un poet “în sufletul...
9 mai – Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
9 mai – Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial Ziua Europei, Ziua Independenţei proclamată...