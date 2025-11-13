Minorul de 17 ani care a trimis emailuri cu amenințări teroriste către mai multe instituții, inclusiv la Alba Iulia, lăsat să meargă la școală. Judecătorii au aprobat cererea tânărului de a părăsi domiciliul

Curtea de Apel București i-a permis lui Iancu Lucas Alexandre, elevul din București acuzat că a trimis emailuri cu amenințări teroriste către mai multe școli, să părăsească domiciliul pentru a merge la cursuri.

Judecătorii au aprobat cererea tânărului și au stabilit un program strict, permițându-i să iasă din domiciliu de luni până vineri, între orele 07:00 și 16:00, pentru a participa la cursurile Liceului Teoretic Bulgar „Hristo Botev” din București, acolo unde este elev.

Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I penală, la data de 30 octombrie 2025.

Parchetul a contestat, dar Înalta Curte a respins cererea

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a contestat hotărârea, însă Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins contestația ca inadmisibilă, menținând decizia CAB.

Hotărârea ICCJ este definitivă, fiind pronunțată astăzi, 12 noiembrie 2025, în camera de consiliu.

„Respinge, ca inadmisibilă, contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism împotriva încheierii F/DL din data de 30 octombrie 2025 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală, în dosarul nr. 6754/2/2025 (3890/2025). Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea contestaţiei formulate de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism rămân în sarcina statului.

Onorariul parţial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru intimatul inculpat Iancu Lucas Alexandre în cuantum de 100 lei rămâne în sarcina statului şi se plăteşte din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 12 noiembrie 2025.” arată decizia oficială ICCJ.

