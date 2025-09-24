Minor de 17 ani, dus la audieri pentru mesajele de amenințare către școli. Ce spune SRI
Un minor de 17 ani a fost ridicat de polițiști în timp ce ieșea din scara blocului în care locuiește, pe drumul spre școală, și este dus la audieri, în cadrul verificărilor privind mesajele de amenințare primite de mai multe școli din țară, au anunțat autoritățile.
Potrivit G4Media.ro, anchetatorii încearcă să stabilească dacă minorul este cel care a trimis e-mailurile, care au generat alarmă în rândul instituțiilor de învățământ și al unităților medicale.
Citește și: Mesaj de amenințare pentru mai multe școli din Alba! Poliția face verificări: ,,Siguranța tuturor reprezintă o prioritate”
Mesaje similare au continuat să fie primite și în dimineața zilei de miercuri, iar Poliția Română a confirmat că amenințările au fost raportate atât marți, cât și miercuri.
SRI, reacție la amenințările primite de mai multe școli
Serviciul Român de Informații (SRI) a transmis că, până în acest moment, nu există indicii că mesajele ar reprezenta un pericol real.
„Din punctul de vedere al SRI, ameninţarea nu este una specifică. Până în prezent nu sunt identificate elemente care să conducă la concluzia că ameninţarea ar fi una reală. Autoritățile cu competențe au preluat cazul și acționează pentru identificarea autorului”, a informat SRI.
Poliția Română a precizat că mesajele au fost trimise de pe aceeași adresă de e-mail ca cele anterioare și că unele mesaje conțineau fotografii atașate. Purtătorul de cuvânt, Georgian Drăgan, a explicat că verificările efectuate împreună cu SRI arată că mesajele sunt false, însă anchetatorii continuă investigațiile și au câteva piste în lucru.
Astfel de mesaje au fost trimise încă de la începutul săptămânii către mai multe școli și unități medicale din Capitală și alte județe. Într-unul dintre mesajele primite, expeditorul amenința cu acte de violență asupra pacienților și personalului, inclusiv cu sinuciderea sa, generând panică și alertă în rândul autorităților și elevilor.
Poliția Română a precizat că, deși mesajele au stârnit îngrijorare, până acum nu există indicii care să confirme că acestea reprezintă un pericol real, iar structurile competente desfășoară verificări specifice pentru stabilirea exactă a situației.
