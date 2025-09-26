A fost REȚINUT minorul de 17 ani care a trimis mesaje de amenințare către instituții din țară, inclusiv la Alba Iulia. Complice – o adolescentă de 14 ani

A fost REȚINUT minorul de 17 ani care a trimis mesaje de amenințare către instituții din țară, inclusiv la Alba Iulia. O fată de 14 ani l-ar fi ajutat

Un val de panică a fost provocat în mai multe județe după ce mai multe școli, spitale și alte instituții din România au primit mesaje de amenințare cu atacuri armate. Printre destinatari s-a aflat și Poliția Municipiului Alba Iulia. „Un mesaj de amenințare la adresa unităților școlare a fost trimis pe adresa oficială de e-mail a Poliției Municipiului Alba Iulia, în seara zilei de 23 septembrie”, au precizat anchetatorii.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a anunțat joi că a reținut un minor de 17 ani, suspectat că ar fi autorul acestor mesaje.

„La data de 25 septembrie 2025, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus reținerea unui inculpat (minor), în vârstă de 17 ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare în scop terorist”, se arată în comunicatul instituției.

Din investigații reiese că tânărul nu a acționat singur

„Din probele administrate a reieșit că, la datele de 21 și 23.09.2025, inculpatul împreună cu o minoră de 14 ani a transmis mai multe mesaje, către un număr aproximativ 1.000 de adrese de email aparținând unor instituții de învățământ, unități medicale, unități de poliție, posturi de televiziune și alte instituții de pe întreg teritoriul României, în care proferau amenințări cu comiterea unor atacuri armate, în scopul creării de panică și intimidării populației prin producerea unui puternic impact psihologic”, precizează DIICOT.

După audieri, băiatul a fost internat la Spitalul de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”. Potrivit presei centrale, el ar fi recunoscut că a avut un complice o fată de 14 ani din Prahova, cunoscută pe rețelele de socializare, cu care ar fi pus la cale întregul plan. Procurorii urmează să ceară arestarea preventivă a adolescentului pentru 30 de zile.

