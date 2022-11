Minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie 2022: CINCI zile libere pentru angajații din sectorul public

Albaiulianul Nicolae Stanciu a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului 2022 în tradiționala anchetă a Gazetei Sporturilor. Este cel mai important premiu individual din cariera jucătorului lansat de Unirea Alba Iulia, al cărui nume stă acum alături de nume mari ale fotbalului autohton.

„Am vorbit cu Nicu, l-am felicitat și a spus că suntem o FORȚĂ amândoi. Am vrut să facem istorie și am făcut! Tot ce am prevăzut acum 15 ani în privința lui Stanciu s-a adeverit. Acest premiu reprezintă cel mai frumos cadou posibil pentru ziua mea, în 18 noiembrie aniversând 48 de ani, O viață are un antrenor de copii și juniori, iar dacă în acea viață scoate un căpitan de națională, un lider al României, un fotbalist al anului, atunci cu siguranță Dumnezeu l-a binecuvîntat în această meserie’, a declarat pentru ziarul Unirea, antrenorul Alexandru Kalanyos, cel care l-a descoperit pe ‘diamantul” din Craiva,

ransferat în China la Wuhan Three Towns, la începutul anului, Stanciu a devenit astfel „The Best” în istoria fotbalistică în Alba prin această performanță extraordinară. De asemenea, echipa sa de suflet Unirea Alba iulia a trăit în ultimii ani, până în vară, de pe urma sumeloir încasete în contrul transferurilor sale, Stanciu fiind principalul sponsor al ‘alb-negrilor”

Foto: Gazeta Sporturilor