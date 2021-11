MESAJE de SFANTUL ANDREI. URĂRI şi FELICITĂRI pe care le poți trimite celor care își sărbătoresc onomastica

Data de 30 noiembrie reprezintă în calendarul creștin-ortodox sărbătoarea Sfântului Andrei, ocrotitorul României si apostolul ce a răspândit creștinismul pe teritoriul acestei țări.

Știind cât de important este să îi bucuri pe cei dragi cu ocazia sărbătorilor și zilelor de naștere, ți-am pregătit următoarele urări și mesaje de Sfântul Andrei care să le aducă un zâmbet pe buze și să le amintească de faptul că au atâtea persoane care îi iubesc alături de ele.

De Sfântul Andrei, îți urez la mulți ani și multă bucurie! În special în această zi frumoasă de sărbătoare, îți doresc să ai aproape familia, să ai mereu un zâmbet pe buze, diminețile să îți fie mereu pline de speranță, iar viața plină de momente frumoase!

Fie ca Sfântul Andrei, cel al cărui nume îl porți, să te ocrotească și să îți lumineze pașii. La mulți ani!

De ziua numelui tău, îți doresc ca toate lucrurile bune și frumoase să te copleșească și să strălucească în calea ta către fericire și succes. La mulți ani!

Fie ca sărbătoarea Sfântului Andrei să îți aducă în suflet și în casă multă bucurie, speranțe și sănătate. La mulți ani!

Îți doresc ca Sfântul căruia îi porți numele să te ocrotească în fiecare zi, să îți aducă liniște și pace și să nu lase ca speranța să se stingă din sufletul tău. La mulți ani cu împliniri si momente frumoase!

În această zi minunată, îți doresc să-ti trăiești viată fără regrete, astfel încât să nu-ți pară rău de nicio decizie făcută, de niciun zâmbet dăruit. Ești un suflet minunat și mă bucur că am șansa să te cunosc zi de zi! Îți urez din toată inima un călduros la mulți ani!

Fie ca pornind din această zi sfântă, în drumul lin al vieții tale să răsară mereu raze de soare care să-ți aducă fericire si bucurie. Multă sănătate și la mulți ani!

Îți urez ca sărbătoarea Sfântului Andrei să îți aducă o viață frumoasă, liniștită și plină de bucurii și dragoste. La mulți ani!

Întrucât azi este o zi atât de bucuroasă pentru tine, îți urez să ai parte de iubire din partea celor dragi, să obții numai reușite atunci cât îți dorești și să poți face față valurilor de fericire pe care sunt sigură că le vei întâlni în viață. La mulți ani!

Fie ca, începând de azi, necazurile să te ocolească, bucuria să îți bată zilnic la ușă, lacrimile să fie numai de fericire, iar casa să îți fie mereu plină de dragoste și căldură. La mulți ani de Sf Andrei!

Cele mai dificile lucruri de observat și apreciat sunt cele pe care le avem înaintea noastră. Aceste este și cazul prieteniei dintre noi. Cu ocazia zilei tale de nume, aș vrea să îți amintesc de iubirea pe care ți-o port, de prietenia dintre noi pe care sper că o vom păstra întreaga noastră viață. Sper ca de fiecare dată când ne vom vedea să ne putem aminti de toate momentele plăcute pe care le-am trăit de-a lungul timpului. La mulți ani!

Ore întregi am încercat să găsesc mesajul perfect pentru a-ți transmite cele mai sincere urări pentru ziua ta de nume. Și cu toate acestea, nu am reușit. Motivul este simplu: nimic nu poate fi atât de clar și complex precum prietenia și sentimentele calde pe care le am pentru tine. Îți urez multă sănătate, bucurie, răbdare și reușite în tot ceea ce vrei să realizezi. La mulți ani de Sfântul Andrei!

Draga mea Andreea, sper ca această zi frumoasă să îți aducă numai fericire, liniște și iubire. De ziua ta, îți urez un călduros la mulți ani!

Cele mai fericite zile pe care le putem petrece împreună cu cei dragi sunt cele de sărbătoare. Pentru că suntem într-o astfel de zi, îți urez la mulți mai și să ai parte numai de sănătate și bucurie!

Este o zi în care sufletul învinge orice urma de tristețe, când tot ce a fost greu pare ușor. Este ziua numelui tău și de aceea este o zi specială! La mulți ani!

Dragul meu Andrei, sper ca această zi frumoasă să te găsească alături de cei pe care îi iubești, cu portofelul plin, frigiderul încărcat cu mâncare gustoasă și zâmbetul pe buze. La mulți ani!

La mulți ani de Sfântul Andrei! Îți doresc să te bucuri de această sărbătoare și să ai parte de tot ceea ce îți dorești!

Știu că zilele de sărbătoare sunt cele mai frumoase, așa că îți doresc să te bucuri de aceste momente alături de cei dragi și să îți amintești mereu de fericirea pe care viața ți-o poate aduce chiar și atunci când lucrurile pot părea mult prea complicate. La mulți ani de Sf Andrei!

Cu ocazia zilei tale de nume, îți doresc multă sănătate, fericire si tot binele din lume și să ai parte numai de zile senine și însorite!

La mulți ani cu ocazia zilei tale de nume! Îți urez din partea întregii familii numai bucurie, sănătate, răbdare și înțelepciune pe care să le poți împărtăși cu toți cei pe care îi iubești.

Cu ocazia acestei zile frumoase, îți doresc să te înconjori mereu de persoane care te iubesc, de zâmbete sincere și calde, iar soarele să răsară mereu asupra ta cu speranțe noi și cu bucurii la care poate nici nu ai visat. La mulți ani de Sfântul Andrei!

La mulți ani, dragul meu Andrei! Îți doresc să nu uiți niciodată de momentele frumoase pe care le-ai petrecut alături de familie, să ai mereu noroc și succes în ceea ce faci, iar zâmbetul să îți fie mereu arma cu care lupți cu greutățile ce mai apar uneori.

Îți doresc să ai mereu încredere în tine, să fii bun și răbdător și să nu rămâi complet uimit de toate bucuriile pe care le vei întâlni în cale. La mulți ani!

Știm amândoi că nu suntem oameni perfecți, dar cred că prietenia dintre noi este cel mai apropiat lucru de perfecțiune pe care îl avem. Cu ocazia zilei tale de nume, îți doresc să rămâi un om bun și săritor, plin de energie și harnic, cel mai bun prieten pe care cineva îl poate avea. La mulți ani!

Îți mulțumesc pentru prietenia, răbdarea și energia de pozitivă pe care le-am împărțit în anii ce au trecut. Sper ca prietenia dintre noi să continue multă vreme de acum, iar noi să creștem și să ne bucurăm de ceea ce ne aduce viața. Îți doresc să ai mereu familia și prietenii aproape, să faci lucruri care te bucură, să îți faci mereu datoria știind cât de important este. La mulți ani!

Te felicit cu ocazia zilei tale de nume, amice, vreau să îți urez un drum lin prin viață, lipsit de regrete, plin de momente liniștite și vesele. De asemenea, îți doresc ca viața să îți aducă în cale fata perfectă care să îți ofere o poveste de iubire ca în filme. La mulți ani mulți și frumoși!

Draga mea prietenă, te felicit pentru viața frumoasă pe care ți-o construiești zi de zi și pentru faptul că înfrumusețezi viețile tuturor celor din jurul tău. Îți urez ca liniștea, bucuria și iubirea să îți fie mereu tovarăși de drum, iar munca și pasiunile tale să își aducă fericire și împlinire. La mulți ani!

Cu ocazia acestei zile frumoase, și soarele a ieșit din nori pentru a-ți ura un călduros la mulți ani! Sper să vezi fiecare zi ca pe un dar, ca pe o oportunitate de a face tot ceea ce îți place și de a lucra pentru lucrurile pe care ți le dorești. Îți doresc motivația, energia, iubirea, răbdarea, liniștea și bucuria necesare pentru a-ți construi viața pe care o dorești. La mulți ani!

Îți doresc că de ziua numelui tău să ți se împlinească toate dorințele, să fii fericit, iubit, să ai parte numai de bucurii în viață și îți urez un sincer La Mulți Ani!

Astăzi e ziua numelui tău, un nume simplu și frumos, la fel de pur și gingaș că ține. Îți doresc numai bine și să ai parte de toată fericirea din lume. La mulți ani, Andreea!

Îți urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum un bulgare alb de zăpadă, la fel de fericită precum cântecul clopoțelului de Crăciun și la fel de frumoasă precum o Sărbătorile lângă cei dragi.

Îl sărbătorim pe Sfântul Andrei, dar și pe ține, și îți doresc să fii mereu așa, blanda, bună și drăguță cu toți cei din jur. Eșți un prieten de nădejde și un adevărat om care trăiește după deviza „Iubește, uită, iartă!”. Pentru că astăzi este o zi specială pentru ține, mă alătur și eu celor ce-ți doresc din adâncul sufletului numai bine. La mulți ani, Andreea!

Sfântul căruia îi porți numele să te ocrotească în fiecare zi. La mulți ani cu împliniri și momente frumoase în viitor!

Azi e ziua ta, bucură-te din plin de ea! La mulți ani, Andrei/Andreea!

Un cer albastru fără nori, În calea ta să fie, Să ai în viață numai noroc și bucurie! La Mulți Ani!

De Sfântul Andrei, când e și ziua numelui tău, primește din partea mea multe urări de bine, sănătate, mult noroc și împlinirea tuturor dorințelor! Dumnezeu să te călăuzească în tot ceea ce faci! La mulți ani, Andrei/Andreea.

Fie că toate împlinirile frumoase, sănătatea și spiritul acestei zile să te însoțească pretutindeni. Îți doresc o zi de Sf. Andrei cât mai frumoasă!

La mulți ani și mult noroc în această zi specială. Îți doresc să ți se îndeplinească toate dorințele. La mulți ani, Andrei/Andreea!

De ziua numelui Îți doresc că de ziua numelui tău să ți se împlinească toate dorințele, să fii fericit, iubit și să ai parte numai de bucurii în viață. La Mulți Ani, de Sfântul Andrei!

La mulți ani, Andrei/Andreea! Îngerii să-ți călăuzească pașîi și Sfântul Andrei să-ți lumineze drumul în viață! La mulți ani de ziua numelui!

Astăzi îți urez „La mulți ani!”. Astăzi îți spun „Multe împliniri!”. Și-ți mulțumesc că eșți alături de mine!

La Mulți Ani Andrei și sper să se spargă conducta fericirii pe stradă viețîi tale!

Să ai parte numai de împliniri, iar viață să îți fie o eternă sărbătoare! La mulți ani, Andrei/Andreea!

La mulți ani! și Sfântul Andrei să te călăuzească mereu!

Pentru cea mai bună și mai frumoasă femeie de pe Terra. Pentru soția mea. La mulți ani! Te ador!

Iți urez sa ai o zi a numelui la fel de luminoasa precum un bulgare alb de zăpadă, la fel de fericita precum cântecul clopoțelului de Crăciun si la fel de frumoasa precum o Sărbătorile lângă cei dragi.

