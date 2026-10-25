VCST Alba, producătorul de componente auto, subsidiara locală a grupului belgian BMT, cifră de afaceri de 187,7 milioane lei în 2025, în creștere cu 9,3%

VCST Automotive Production Alba, producătorul de componente auto, subsidiara locală a grupului belgian BMT, a raportat pentru anul 2025 o cifră de afaceri de 187,7 milioane lei (37,2 milioane euro), în creştere cu 9,3% faţă de anul anterior.

În 2024, compania a avut afaceri de 171,7 milioane lei (34,5 milioane euro), conform calculelor ZF făcute pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor Publice.

VCST Automotive Production Alba a finalizat anul 2025 cu un profit net de 4,6 mil. lei (aproximativ 923.000 de euro), în scădere cu 40,1% faţă de anul precedent, când producătorul de componente auto a obţinut un câştig net de 7,7 mil. lei (1,5 mil. euro), potrivit datelor publice.

VCST Automotive Production Alba a ajuns în 2025 la un număr mediu de 363 de angajaţi. În fabrica VCST din Alba sunt produse roţi dinţate (arbori dinţaţi) pentru cutiile de viteze a autoturismelor, pentru clienţi precum Opel (PSA), Perkins/Caterpillar, DAF, Volkswagen, Ford, Audi şi Porsche.

Materia primă folosită în producţie este importată din Germania, India sau Franţa, potrivit unor informaţii furnizate anterior de companie. VCST Automotive Production Alba face parte din grupul belgian BMT. Belgienii deţin unităţi de producţie în Belgia, Germania, România, China şi Mexic.

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