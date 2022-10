CSU Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia 1-1, remiza supărărilor! Reacțiile antrenorilor Mihai Manea și Marcel Rusu

Până la urmă, după remiza de pe „Cetate”, din derby-ul CSU Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia, scor 1-1 (0-0), în prezența a aproximativ 1000 de spectatori, ambele tabere au fost supărate la final!

CSM Unirea Alba Iulia, pentru că a pierdut două puncte, fiind egalată în final, după ce în minutul 85 Fetița a lovit transversala și putea face 2-0; respectiv CSU – pentru calitatea prestației, universitarii (fără căpitanul Bucurică, indisponibil) amenințând numai în ultimele 20 de minute, cu Adjani în postura de vârf de atac, la faze fixe, profitând de pasul în spate făcut de oponenți.

*Mihai Manea: “Nicio echipă nu merita victoria’

“Un joc încrâncenat și un rezultat echitabil, pentru că la modul cum s-a jucat nicio echipă nu merita să câștige. Nu am înțeles atitudinea unori jucători, care și-au pus prea multă presiune și nu au rspectat nimic din ce lucrasem înaintea jocului. Ne-am trezit prea târziu, după ce am primit gol, dar până la urmă am rămas neînvinși în duelurile cu conjudețenele”, a spus Mihai Manea, CSU înregistrând 3 remize cu formațiile din Alba, precedentele jocuri, tot pe “Cetate”, fiind fără gol, cu CS Ocna Mureș și Metalurgistul Cugir.

*Marcel Rusu: “Dezamăgit de rezultat și de egalarea din final”

“Se putea mult mai mult, am dominat jocul de la un capăt la celălalt, CSU nu ne-a surprins cu nimic, iar egalarea a venit la un carambol nefericit. Sunt dezamăgit de rezultat, pentru că trebuia să realizăm prima victorie, dar și pentru că ne-am ales cu un singur punct, deși s-a muncit în teren, la un meci disputat acasă și considerat în deplasare. Eschipa este blocată psihic, lipsa rezultatelor și presiunea apasă pe umerii jucătorilor”, a precizat Marcel Rusu, ce nu a putut conta pe Dehelean, Banienschi și Circov (rezervă, dar nerefăcut).

Foto: Lucian DANCIU