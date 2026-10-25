Foto | Ioan Bocșa, la Blaj: Lecția vie a colindului românesc, transmisă noilor generații
Ioan Bocșa, la Blaj: Lecția vie a colindului românesc, transmisă noilor generații
Prof. univ. dr. Ioan Bocșa a adus la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj frumusețea și profunzimea colindului tradițional românesc, într-un workshop dedicat rădăcinilor identității noastre culturale.
Evenimentul, desfășurat vineri, 23 octombrie 2026, în cadrul proiectului „Repere identitare în armonie. Teme principale ale colindei tradiționale românești”, inițiat de Fundația Culturală TerrArmonia, a transformat întâlnirea cu tradiția într-o adevărată lecție de suflet, alături de interpretările Ansamblului „Icoane”.
„A fost o adevărată întâlnire de suflet, un prilej de a redescoperi bogăția tradițiilor românești, profunzimea mesajelor transmise prin colind și rolul acestora în păstrarea și transmiterea către noile generații a neprețuitului nostru patrimoniu cultural.
Prin contribuția remarcabilă a domnului profesor Ioan Bocșa și prin interpretările deosebite ale Ansamblului Icoane, colindele ne-au apropiat de rădăcinile, valorile și identitatea noastră românească, reamintindu-ne cât de important este să păstrăm vie această moștenire spirituală și să o transmitem mai departe, cu dragoste și respect.
Adresăm sincere mulțumiri domnului profesor Ioan Bocșa pentru generozitatea cu care ne-a împărtășit din vasta sa cunoaștere și din dragostea pentru folclorul românesc, precum și tuturor celor care au contribuit la frumusețea acestui eveniment.
Ne bucurăm că Blajul găzduiește astfel de inițiative culturale, care ne reconectează la tradiții, ne îmbogățesc sufletește și ne inspiră să ducem mai departe valorile autentice ale neamului românesc.
Colindul nu este doar cântec, ci glasul străbunilor, lumină pentru suflet și punte vie între generații”, au transmis reprezentanții colegiului blăjean.
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