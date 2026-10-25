Actualitate

Foto | Ioan Bocșa, la Blaj: Lecția vie a colindului românesc, transmisă noilor generații

Ioana Oprean

Publicat

acum 49 de minute

în

De

Ioan Bocșa, la Blaj: Lecția vie a colindului românesc, transmisă noilor generații

Prof. univ. dr. Ioan Bocșa a adus la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj frumusețea și profunzimea colindului tradițional românesc, într-un workshop dedicat rădăcinilor identității noastre culturale.

Petrecerea Divorțaților

Evenimentul, desfășurat vineri, 23 octombrie 2026, în cadrul proiectului „Repere identitare în armonie. Teme principale ale colindei tradiționale românești”, inițiat de Fundația Culturală TerrArmonia, a transformat întâlnirea cu tradiția într-o adevărată lecție de suflet, alături de interpretările Ansamblului „Icoane”.

„A fost o adevărată întâlnire de suflet, un prilej de a redescoperi bogăția tradițiilor românești, profunzimea mesajelor transmise prin colind și rolul acestora în păstrarea și transmiterea către noile generații a neprețuitului nostru patrimoniu cultural.

Prin contribuția remarcabilă a domnului profesor Ioan Bocșa și prin interpretările deosebite ale Ansamblului Icoane, colindele ne-au apropiat de rădăcinile, valorile și identitatea noastră românească, reamintindu-ne cât de important este să păstrăm vie această moștenire spirituală și să o transmitem mai departe, cu dragoste și respect.

Adresăm sincere mulțumiri domnului profesor Ioan Bocșa pentru generozitatea cu care ne-a împărtășit din vasta sa cunoaștere și din dragostea pentru folclorul românesc, precum și tuturor celor care au contribuit la frumusețea acestui eveniment.

Ne bucurăm că Blajul găzduiește astfel de inițiative culturale, care ne reconectează la tradiții, ne îmbogățesc sufletește și ne inspiră să ducem mai departe valorile autentice ale neamului românesc.

Colindul nu este doar cântec, ci glasul străbunilor, lumină pentru suflet și punte vie între generații”, au transmis reprezentanții colegiului blăjean.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Cum procedezi în 2026 dacă ai teren extravilan în România și vrei să construiești o casă

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

25 octombrie 2026

De

Cum procedezi în 2026 dacă ai teren extravilan în România și vrei să construiești o casă Proprietarii de terenuri extravilane din România trebuie să verifice regimul urbanistic al parcelei înainte să înceapă proiectarea unei locuințe. Intrarea în vigoare a noului Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, la 25 august 2026, schimbă cadrul legislativ, dar […]

Citește mai mult

Actualitate

Foto | Medicul Tiberiu Scânteie, șeful Secției Interne a Spitalului din Alba Iulia, în prim-planul unui eveniment cultural de excepție, la Castelul Corvinilor: Când va avea loc

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

25 octombrie 2026

De

Medicul Tiberiu Scânteie, șeful Secției Interne a Spitalului din Alba Iulia, în prim-planul unui eveniment cultural de excepție, la Castelul Corvinilor: Când va avea loc Muzica și istoria se întâlnesc într-un concert special susținut de Corul „Ambitus” al Catedralei Eroilor din Hunedoara, sub bagheta medicului și dirijorului Tiberiu Scânteie. Evenimentul este dedicat celebrării „Anului Iancu […]

Citește mai mult

Actualitate

Video | Ajutoarele one-off pentru pensionari. Ministru: „Doar un pansament insuficient”

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

25 octombrie 2026

De

Ajutoarele one-off pentru pensionari. Ministru: „Doar un pansament insuficient” Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că acordarea ajutoarelor financiare ocazionale pentru pensionarii cu venituri mici trebuie să înceteze, întrucât aceste măsuri reprezintă doar un sprijin temporar și insuficient. Declarațiile au fost făcute sâmbătă, 24 octombrie 2026, în timpul unei vizite în județul Alba. Citește și: Cu […]

Citește mai mult