Cât de important este ghimbirul în sezonul rece: Planta aromată care aduce un plus de savoare și compuși bioactivi în alimentația de iarnă

Odată cu instalarea sezonului rece, ceaiurile calde, băuturile aromate și remediile tradiționale revin în atenția celor care caută modalități simple de a-și diversifica alimentația și de a-și menține starea de bine. Printre ingredientele apreciate în această perioadă se numără ghimbirul, o plantă cu o istorie îndelungată de utilizare culinară și tradițională, recunoscută pentru aroma sa intensă și pentru conținutul de compuși bioactivi.

Folosit proaspăt, uscat, ras sau sub formă de infuzie, ghimbirul poate fi integrat cu ușurință în alimentația zilnică. Popularitatea sa în lunile friguroase este legată atât de senzația reconfortantă oferită de o băutură caldă, cât și de proprietățile compușilor naturali pe care îi conține.

Ce conține ghimbirul și de unde provin proprietățile sale?

Din punct de vedere botanic, ghimbirul (Zingiber officinale) este o plantă originară din Asia, iar partea utilizată cel mai frecvent este rizomul, adică tulpina subterană. Acesta conține numeroși compuși naturali, dintre care se remarcă gingerolii, shogaolii și zingerona, alături de uleiuri volatile și alte substanțe fitochimice.

Gingerolii, în special 6-gingerolul, sunt responsabili în mare parte de gustul ușor iute și de o parte dintre activitățile biologice studiate de cercetători. În urma procesării termice sau a deshidratării, o parte dintre gingeroli se pot transforma în shogaoli, compuși care contribuie la aroma și caracterul picant al ghimbirului.

Cercetările de laborator și studiile de specialitate au evidențiat potențialul antioxidant și antiinflamator al acestor substanțe. Totuși, efectele observate în experimente nu trebuie confundate automat cu beneficii demonstrate în organismul uman.

De ce este ghimbirul atât de apreciat în sezonul rece?

În lunile de iarnă, ghimbirul este folosit frecvent pentru prepararea băuturilor calde, datorită gustului intens și senzației reconfortante pe care o oferă. Ceaiul de ghimbir este una dintre cele mai accesibile modalități de consum, fiind apreciat atât simplu, cât și în combinație cu lămâie, miere sau scorțișoară.

Unul dintre motivele pentru care această plantă a atras interesul comunității științifice este potențialul său de a contribui la ameliorarea anumitor simptome digestive, în special greața. Unele cercetări sugerează că ghimbirul poate avea efecte benefice în gestionarea senzației de greață, deși rezultatele diferă în funcție de situație, cantitate și forma de administrare.

În plus, o băutură caldă poate contribui la hidratare și poate calma temporar senzația de disconfort la nivelul gâtului. Acest efect reconfortant nu înseamnă însă că ghimbirul vindecă răceala, gripa sau alte infecții respiratorii.

De altfel, o analiză sistematică publicată în 2025, care a evaluat utilizarea ghimbirului în infecțiile respiratorii acute, a identificat dovezi clinice foarte limitate, ceea ce arată că sunt necesare cercetări suplimentare înainte de a formula concluzii ferme privind eficiența sa în aceste afecțiuni.

Cum se prepară corect ceaiul de ghimbir?

Prepararea ceaiului de ghimbir nu necesită ingrediente complicate și poate fi adaptată preferințelor fiecăruia.

Pentru o cană de ceai sunt necesare:

– 3-5 felii subțiri de ghimbir proaspăt;

– aproximativ 250 ml de apă;

– o felie de lămâie;

– o linguriță de miere, opțional.

Mod de preparare: Ghimbirul se spală, se curăță și se taie în felii subțiri. Se adaugă în apa fierbinte, iar recipientul se acoperă și se lasă la infuzat aproximativ 10 minute. După strecurare, se poate adăuga lămâia, iar mierea este recomandată să fie pusă după ce băutura s-a răcorit puțin.

Pentru un gust mai intens, cantitatea de ghimbir poate fi ajustată treptat. Este important ca băutura să fie consumată într-o formă care să nu provoace disconfort gastric.

Ghimbirul în alimentația zilnică: mai mult decât un ingredient pentru ceai

Dincolo de infuzii, ghimbirul poate fi utilizat într-o varietate de preparate culinare. Rădăcina proaspătă, rasă sau mărunțită, poate fi adăugată în supe, sosuri, preparate cu legume, smoothie-uri sau diverse rețete pe bază de fructe.

Ghimbirul uscat, sub formă de pudră, reprezintă o altă variantă de consum, fiind utilizat în special pentru aromatizarea preparatelor și a băuturilor. Indiferent de forma aleasă, integrarea sa în alimentație poate diversifica aportul de compuși vegetali bioactivi.

Specialiștii atrag însă atenția că beneficiile alimentelor trebuie privite în contextul unei alimentații echilibrate. Niciun ingredient, consumat individual, nu poate compensa lipsa somnului, alimentația dezechilibrată sau absența unui stil de viață sănătos.

Există și contraindicații? Ce trebuie să știm înainte de consum

Deși ghimbirul este considerat sigur pentru majoritatea persoanelor atunci când este consumat în cantități obișnuite, utilizarea sa nu este lipsită de precauții.

Printre reacțiile adverse posibile se numără:

– disconfortul abdominal;

– arsurile gastrice;

– diareea;

– iritațiile la nivelul gurii și gâtului.

Persoanele care urmează tratamente medicamentoase, în special cele care utilizează anticoagulante, ar trebui să discute cu medicul înainte de a recurge la suplimente concentrate cu ghimbir. De asemenea, femeile însărcinate sau care alăptează trebuie să solicite recomandarea unui specialist înainte de utilizarea suplimentelor pe bază de ghimbir. Cantitățile alimentare obișnuite nu trebuie confundate cu dozele concentrate din suplimente.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal