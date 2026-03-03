Miercuri, ora 17.00, Volei Alba Blaj – CSO Voluntari, returul semifinalelor Cupei României | Duel „de totul sau nimic” pentru calificarea în finală
Miercuri, ora 17.00, Volei Alba Blaj – CSO Voluntari, returul semifinalelor Cupei României | Duel „de totul sau nimic” în „Alba Blaj” Arena pentru calificarea în finală
Miercuri, 4 martie, de la ora 17.00, în „Alba Blaj” Arena, se dispută confruntarea dintre Volei Alba Blaj și CSO Voluntari, returul semifinalelor Cupei României (direct pe TVR Sport).
Citește și: Volei Alba Blaj, eliminată în sferturile de finală ale Cupei CEV de rivala CSO Voluntari, aflată la prima semifinală din istorie
În manșa tur, campioana României s-a impus cu 3-2, după o revenire fenomenală, de la 0-2 și 21-23, însă soarta accederii în ultimul act este în continuare sub un mare semn de întrebare. Calificarea se joacă, iar echipa din „Mica Romă” are nevoie de o victorie la orice scor pentru a ajunge în finală pentru al doilea an consecutiv, Volei Alba Blaj fiind deținătoarea trofeului (3-1 cu… CSO Voluntari, acum mai bine de un an, în 29 martie 2025, în fața fanilor). În discuție mai există o variantă pentru Blaj, o înfrângere cu 2-3 și adjudecarea setului de aur.
Este o partidă complicată pentru echipa gazdă întrucât CSO Voluntari are un evident ascendent moral, după ce s-a calificat recent în semifinalele Cupei CEV cu o dublă victorie, cu același scor, 3-1, într-o săptămână, contra grupării ardelene care astfel și-a încheiat parcursul european. Așadar se anunță o nouă confruntare pe muchie de cuțit, un duel „de totul sau nimic” înte formații apropiate valoric care se luptă pentru supremația internă în ultimii ani.
Acum două săptămâni, la precedenta descindere în „Alba Blaj” Arena, echipa condusă de Giovanni Caprara a dat lovitura tocmai în meciul 100 al echipei din Blaj în competițiile continentale, succes cu 3-1, o înfrângere dureroasă pentru amfitrioane, în turul dublei din Cupa CEV.
Va fi a patra confruntare „face to face” între cele două echipe din ultimele 3 săptămâni, duelul putându-se prelungi și în finala Diviziei A1, dacă ambele se vor califica. În acest moment, în stagiunea curentă, sunt 6 dispute directe, în 4 competiții (Supercupa României, Divizia A1, Cupa CEV și Cupa României), iar ilfovencele conduc la general cu 4-2. În sezonul actual, CSO Voluntari a repurtat două victorii la Blaj (3-1 în Supercupă, 3-1 în Cupa CEV), pierzând în Divizia A1 (0-3, în ianuarie).
