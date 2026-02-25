Volei Alba Blaj, eliminată în sferturile de finală ale Cupei CEV de rivala CSO Voluntari, aflată la prima semifinală din istorie
Campioana Volei Alba Blaj a fost eliminată în sferturile de finală ale Cupei CEV de rivala CSO Voluntari, aflată la prima semifinală din istorie
Campioana României Volei Alba Blaj a pierdut calificarea în semifinalele Cupei CEV, după ce a piefdut primele două seturi din returul de la București (23-25, 17-25), cu CSO Voluntari, echipă calificată în premieră în penultimul act al unei întreceri continentale
Citește și: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 1-3, în sferturile Cupei CEV | Meciul 100 în Europa, o decepție pentru echipa din „Mica Romă”!
Echipa din „Mica Romă”
