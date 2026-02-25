Volei Alba Blaj, eliminată în sferturile de finală ale Cupei CEV de rivala CSO Voluntari, aflată la prima semifinală din istorie

Teodora Damian, handbalista din Alba a fost convocată la naționala României de tineret | Revenire pe teren după o accidentare complicată pentru talentata jucătoare Teodora Damian, talentata handbalistă originară din Războieni-Cetate, a fost convocată pentru a acțiune a echipei naționale de tineret a României, din luna martie. Teo a revenit pe teren după ce în […]