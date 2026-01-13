Sport

Miercuri, la ora 18.00, VakifBank Istanbul – Volei Alba Blaj, în Liga Campionilor | Colos european în fața campioanei României

Miercuri, 14 ianuarie, de la ora 18.00, în „Vakifbank Spor Sarayi” se dispută partida dintre VakifBank Istanbul și Volei Alba Blaj, contând pentru etapa a patra a Ligii Campionilor din grupa A.

Este o confruntare care se anunță disproporționată, în condițiile în care gazdele sunt favorite incontestabile, clasate pe prima poziție a ierarhiei, cu maximum de puncte, iar formația din „Mica Romă” este ultima, cu zero puncte. Săptămâna trecută, la primele meciuri din acest an în competiția stelară, Volei Alba Blaj a pierdut în Franța, 1-3, cu Volero Le Cannet, în duelul cu contracandidata la locul al treilea, care asigură accederea în sferturile de finală ale Cupei CEV. În schimb, gruparea turcă a dat lovitura, învingând, 3-1, în deplasare, pe Savino Del Bene Scandicci, recenta câștigătoare a Campionatului Mondial al cluburilor, după o demonstrație de forță.

VakifBank Istanbul traversează o perioadă excelentă, fiind lider. Vakifbank a început sezonul cu o înfrângere, 2-3 în Super Cupa Turciei, cu Fenerbahce, în primul meci oficial, și de atunci a câștigat pe linie, adunând 18 succese la rând. În competiția internă are 15 meciuri adjudecate din tot atâtea disputate (un singur punct pierdut) și conduce ierarhia cu 44 de puncte, cu 4 mai mult decât concitadina Fenerbahce.

Pe prima poziție a clasamentului intern se regăsește și reprezentanta României, care s-a impus clar în derby-ul Diviziei A1, 3-0 în „Alba Blaj” Arena. Volei Alba Blaj traversează o perioadă complicată din punct de vedere al calendarului, cu meciuri în 3 competiții, programate din 3 în 3 zile, sâmbătă fiind un nou derby, în deplasare, cu Dinamo București, un nou examen de foc.

Și la această confruntare, antrenorul Guillermo Naranjo Hernandez nu se poate baza pe Vittoria Piani și Bianca Grama, din motive medicale. Este ulttima deplasare a Blajului în grupele Ligii Campionilor, mai urmând confruntările interne cu Savino Del Bene Scandicci (28 ianuarie) și Volero Le Cannet (4 februarie, în runda de final a grupei). La meciul tur, în 2 decembrie, la Blaj, gazdele au reușit minunea și au reușit să reziste în primele două parțiale, câștigând chiar primul set, rezultând o prestație onorabilă, în ciuda înfrângerii, 1-3, împotriva unui colos al voleiului continental feminin.

