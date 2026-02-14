Metalurgistul Cugir – CSM Deva 1-1 (1-0), într-un test de verificare, primul al iernii pe „Arena Cugir”
Metalurgistul Cugir a remizat cu CSM Deva 1-1 (1-0), într-un test de verificare, primul din acest an pe „Arena Cugir”. O nouă achiziție la Metalurgistul, atacantul Dobre (SC Popești Leordeni)
La primul joc de verificare din această iarnă pe „Arena Cugir”, Metalurgistul Cugir a remizat cu CSM Deva (lider cu maximum de puncte în Liga 4 Hunedoara), scor 1-1 (1-0).
Aflați la finele cantonamentului centralizat „roș-albaștrii” au punctat primii, prin Mihăilă, până la pauză au mai avut o bară (Tăban), iar vizitatorii au egalat în mitanul secund, prin S. Mureșan (jucător din Alba).
Cu acest prilej a debutat la gazde ultima achiziție, atacantul Alin-Mihail Dobre (23 de ani, venit de la SC Popești Leordeni, lider în Seria 3 din Liga 3). Ultimul joc amical va fi cu Unirea DMO, tot acasă.
Citește și: Mijlocașul Bogdan Minteuan, un nou transfer realizat de Metalurgistul Cugir
În precedentele întâlniri, elevii lui Lucian Itu au învins Viitorul Sântimbru (2-1), au remizat cu ACS Mediaș (2-2) și au pierdut cu Minerul Lupeni (3-4).
Metalurgistul: Berța – Tăban, Liubashov, S. Itu, Kiraly – B. Minteuan, Udrea, Mâlnă, Mihăilă – Dobre (SC Popești Leordeni), Petra; au mai intrat Perjeriu, Sanchez, Cunțan, P. Păcurar, Suciu, Șaucă, Goronea, P. Pahone, Bura, G. Andriuc; nu au jucat R. Pop, Vitinha, Cuțitei. Antrenor Lucian Itu.
