Metalurgistul Cugir – CSM Deva 0-2 (0-0) | Un nou exament ratat! Adio, play-off!!

Metalurgistul Cugir ratează un nou examen în fața fanilor, 0-2 (0-0), acasă cu nou-promovata CSM Deva și își poate lua adio de la play-off!

„Roș-albaștrii” au evoluat modest, iar vizitatorii s-au impus de justețe, provocând o nouă dezamăgire în tabăra cugireană, care efectiv capotează pe teren propriu, cu un singur punct în 5 partide!!!

Nou-promovata a dominat prima parte a mitanului inaugural, cu ocazii Popa (1, șut slab) și Kelemen (3, reluare cu capul), un penalty neacordat (Popa-Kiraly, 14), un alt șut Popa (20, parat de Herlea). Cugirul replică prin trasorul lui Cocan (26), scos de sub bară de Roman, iar tot devenii sunt periculoși prin Roșu (36, șut scos de B. Avram, în corner). Se jpacă pe contre, în continuare, cu G. Cristea, la primul meci ca titular (a trecut pe lângă minge) și Chițimia (45, fostul echipier al Cugirului) – șut alături, semnând ultimele oportunități. La reluare, Udrea (47) a trimis extrem de modest cu capul, din poziție bună, iar Bura (57) a irosit cea mai mare ocazie a întâlnirii (reluare milimetrică alături, la centrarea lui Cocan)! Ocaziile ratate s-au răzbunat, iar Toma (61) a reluat în plasă, după o fază încâlcită și o intervenție nefericită a lui Cocan! Bacrău (64) a ratat o ocazie imensă, sigur cu B. Avram, care a avut o intervenție senzațională! Putea fi 0-2, însă iar Toma (72) a trimis alături. Cugirul a dat semne de viață la ocaziile lui Goronea și P. Pahone (73). Bacrău scoate un penalty la un duel cu Todoran, iar albaiulianul Roșu (74) a dus scorul la 0-2, Scorul putea fi mai drastic, mai ratând Circov (82) și intervenție excelentă Balaur (90+2, care a evitat 0-3)

Arbitri Al. Șuvar (Sibiu), D. Băjenescu, G. Pânzaru (ambii Brașov), rezervă Alexandra Drașovean (Sibiu) Observatori M. Chioran (Cluj), S. Bălăcescu (Gorj)

Foto Sorin GIURCĂ

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