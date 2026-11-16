Alba Iulia îi celebrează pe cei care împlinesc 100 de ani: Primăria pregătește o premiere specială pentru centenari
Alba Iulia îi celebrează pe cei care împlinesc 100 de ani: Primăria pregătește o premiere specială pentru centenari
Primăria Municipiului Alba Iulia, prin Direcția de Asistență Socială, lansează o invitație adresată comunității pentru identificarea și celebrarea persoanelor care împlinesc sau au depășit vârsta de 100 de ani în anii 2026 și 2027.
Inițiativa își propune să aducă în prim-plan seniorii care au ajuns la venerabila vârstă de un secol și să le ofere recunoașterea și aprecierea pe care le merită. Fiecare centenar reprezintă o parte importantă din istoria comunității, iar longevitatea acestor oameni este un prilej de respect și recunoștință.
În acest sens, Primăria Alba Iulia îi încurajează pe membrii familiilor, vecini, prieteni, dar și pe cei vizați să ia legătura cu Direcția de Asistență Socială, pentru înscrierea în vederea organizării unei premiere speciale.
Cine poate beneficia de această inițiativă?
Sunt eligibile persoanele care:
*Împlinesc 100 de ani sau au depășit această vârstă în cursul anului 2026 sau urmează să împlinească 100 de ani în 2027;
*Au domiciliul sau reședința în municipiul Alba Iulia, conform unui act de identitate valabil.
Ce documente sunt necesare?
Pentru înregistrare sunt necesare:
*Copia actului de identitate al persoanei centenare;
*Cererea tip, disponibilă la sediul instituției.
Documentele pot fi depuse personal sau prin împuternicit la registratura Direcției de Asistență Socială Alba Iulia, situată pe Bulevardul Republicii nr. 26, județul Alba. De asemenea, acestea pot fi transmise și în format electronic, la adresa de e-mail [email protected].
Pentru informații suplimentare, persoanele interesate pot apela numărul de telefon 0258 810 325.
Înscrierile sunt gestionate de Direcția de Asistență Socială Alba Iulia – Compartimentul Protecția Persoanelor Vârstnice.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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