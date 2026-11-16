Schimbare în Colegiul de conducere al Judecătoriei Alba Iulia: Cine este noul membru ales cu unanimitate de voturi

Judecătorii Judecătoriei Alba Iulia au ales-o pe judecătoarea Georgiana Maria Medruț în Colegiul de conducere al instanței, pentru un mandat de trei ani. Aceasta a obținut unanimitatea celor 14 voturi valabil exprimate, în cadrul Adunării Generale desfășurate luni, 16 noiembrie 2026, în urma expirării mandatului judecătoarei Diana Cristina Epure.

„Astăzi, 16 noiembrie 2026, la Judecătoria Alba Iulia s-a desfășurat Adunarea Generală a judecătorilor, având pe ordinea de zi alegerea unui membru în Colegiul de conducere al instanței, pentru un mandat de 3 ani, ca urmare a expirării mandatului doamnei judecător Epure Diana Cristina.

Procedura de alegere s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, prin vot secret, cu asigurarea caracterului liber și confidențial al opțiunilor exprimate.

În urma votului, doamna judecător Medruț Georgiana Maria a fost aleasă membru în Colegiul de conducere, cu unanimitatea celor 14 voturi valabil exprimate.

Începând cu data de 4 decembrie 2026, Colegiul de conducere al Judecătoriei Alba Iulia va avea următoarea componență:

*David Andreea-Valeria – președintele instanței;

*Popa Doru-Sebastian – vicepreședintele instanței;

*Cristea Horia Dorin – președintele Secției civile;

*Duca-Hațegan Alina – președintele Secției penale;

*Medruț Georgiana Maria – membru ales;

*Onacă Adrian – membru ales.

Colegiul de conducere este un organism cu atribuții în organizarea și funcționarea instanței, contribuind la adoptarea deciziilor administrative necesare desfășurării activității judiciare.

Îi dorim colegei noastre succes în exercitarea noului mandat!”, se arată într-un comunicat al Judecătoriei Alba Iulia.

foto: arhivă

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