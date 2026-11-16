Pensii în România: Anunțul de ultimă oră al premierului Luca Niculescu / „Garantez că vor crește pensiile”

Pensionarii ar urma să beneficieze de venituri mai mari începând de anul viitor, după ce premierul Luca Niculescu a dat asigurări că pensiile vor fi majorate în 2027. Șeful Guvernului nu a avansat însă un procent concret al creșterii, precizând că valoarea acesteia va fi stabilită în urma calculelor bugetare.

Declarația a fost făcută luni, 16 noiembrie 2026, după participarea premierului la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România. Întrebat dacă poate garanta o majorare a pensiilor cu 7,3% în 2027, Luca Niculescu a răspuns ferm: „Garantez că vor crește pensiile”.

Totodată, premierul a anunțat că proiectul bugetului de stat pentru anul 2027 va fi finalizat până la sfârșitul acestui an.

„Bugetul va fi gata până la finalul acestui an, așa cum ne-am angajat”, a declarat Luca Niculescu.

Indexarea pensiilor, estimată la 7,3%

Procentul de 7,3% vehiculat în spațiul public reprezintă, în acest moment, o estimare neoficială și nefinală prezentată de ministrul Muncii, Florin Manole. Potrivit acestuia, calculele preliminare realizate la nivelul Casei Naționale de Pensii indică un asemenea nivel al indexării, care ar presupune un efort bugetar de aproximativ 9,6 miliarde de lei.

Ministrul Muncii a precizat că procentul final va fi stabilit în funcție de indicatorii economici și de prevederile legale, urmând să fie transmis premierului și ministrului Finanțelor.

De altfel, Luca Niculescu a declarat anterior că nu ia în calcul posibilitatea ca pensiile să rămână neindexate și în 2027, după doi ani în care majorarea acestora a fost amânată.

Ce prevede legea privind creșterea pensiilor

Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, valoarea punctului de referință trebuie majorată anual, în luna ianuarie, în funcție de rata medie anuală a inflației și de 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

Formula de indexare are rolul de a proteja puterea de cumpărare a pensionarilor și de a corela evoluția pensiilor cu indicatorii economici.

Prin urmare, procentul de 7,3% nu reprezintă, deocamdată, o majorare oficial aprobată de Guvern, ci o estimare bazată pe aplicarea formulei legale.

Valoarea exactă a creșterii urmează să fie clarificată odată cu definitivarea indicatorilor economici și elaborarea bugetului pentru anul viitor.

sursa: Agerpres

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal