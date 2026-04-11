Mâncarea tradițională de Paște 2026: Produse cu până la 245 de aditivi alimentari, 253,32 grame de zahăr și 52,45 grame de sare
Mâncarea tradițională de Paște 2026: Produse cu până la 245 de aditivi alimentari, 253,32 grame de zahăr și 52,45 grame de sare
Cu prilejul Sărbătorilor Pascale, InfoCons a realizat un studiu asupra produselor care se regăsesc, în mod obișnuit, pe masa tradițională de Paște, analizând valorile nutriționale ale acestora, respectiv cantitatea de sare și zahăr, dar și numărul aditivilor alimentari.
În cadrul studiului au fost luate în considerare următoarele produse : bacon, crenvurști de pui, parizer de porc, șuncă de praga, pască, drob, friptură de miel, ciorbă de miel, sarmale, pâine albă feliată, ketchup dulce, muștar, maioneză, cozonac, înghețată, papanași, suc tip ceai, bere cu fruct și băuturi energizante.
În atmosfera festivă specifică Sărbătorilor de Paște, puțini dintre noi se gândesc la compoziția alimentelor consumate – de la numărul de aditivi alimentari, până la cantitățile de zahăr și sare care pot ajunge în farfuria noastră.
ATENȚIE ! Cantitățile de zahăr și sare aferente produselor specifice care fac obiectul prezentului studiu sunt raportate la 100 grame / ml de produs .
De exemplu , într-o cantitate de 100 de grame din fiecare fel de mâncare menționat în comunicat pot fi prezenți :
– Până la 245 de aditivi alimentari ( E-uri ) ;
– 253.32 de grame de zahăr , de peste 10 ori mai mult față de limita zilnică recomandată de 25 de grame ;
– 52.45 de grame de sare , de peste 10 ori mai mult decât recomandarea zilnică a Organizației Mondiale a Sănătății.
Aperitivele și felurile principale
De obicei, masa începe cu aperitive atent aranjate, care sunt apreciate pentru aspectul lor festiv de Paște. Printre acestea regăsim :
– Bacon cu până la 10 E-uri / aditivi alimentari , 4 grame de zahăr și 1.5 grame de sare
– Crenvurști de pui cu până la 10 E-uri aditivi alimentari , 1.5 grame de zahăr și 2.25 grame de sare
– Parizer de porc cu până la 12 E-uri , 1 gram de zahăr și 2.8 grame de sare
– Șuncă de Praga cu până la 10 E-uri aditivi alimentari și 2.7 grame de sare
– Crenvurști de pui cu până la 10 E-uri aditivi alimentari , 1.5 grame de zahăr și 2.25 grame de sare
– Drob cu până la 15 E-uri , 1.91 grame de zahăr și 2 grame de sare
Aceste preparate sunt însoțite de sosuri precum ketchup ( cu până la 6 E-uri, 24.8 grame de zahăr și 3.1 grame de sare ) muștar ( cu până la 6 E-uri , 34 grame de zahăr și 6.5 grame de sare ) sau maioneză ( cu până la 8 E-uri , 4.2 grame de zahăr și 1.2 grame de sare ) , iar uneori chiar de felii de pâine ( cu până la 8 E-uri , 9 grame de zahăr și 2 grame de sare ) . Aceste combinații delicioase, deși atrăgătoare, pot conține cantități mari de aditivi alimentari .
Preparatele tradiționale românești
Dacă masa continuă cu o ciorbă de miel , e bine de știut că, potrivit studiului InfoCons , aceasta poate conține până la 11 aditivi alimentari ( E-uri), 2.46 grame de zahăr și 1.19 grame de sare .
Pentru felul principal, dacă optați pentru friptură de miel sau sarmale, și aici trebuie luate în calcul valorile nutriționale. Așadar, în aceste preparate putem regăsi:
– Friptură de miel cu până la 13 E-uri ( aditivi alimentari ), 6.28 grame de zahăr și 4.47 grame de sare.
– Sarmale cu până la 29 E-uri ( aditivi alimentari ), 16.47 grame de zahăr și 3.86 grame de sare, cantitate raportată la 100 grame de produs.
Deserturile și băuturile
La desert, nu lipsesc papanașii ( cu până la 14 E-uri , 32.97 grame de zahăr și 11.72 grame de sare ) , cozonacii pufoși ( cu până la 19 E-uri , 31.98 grame de zahăr și 2.8 grame de sare ) sau poate chiar înghețata ( cu până la 11 E-uri și 31 grame de zahăr ) . Pe lângă acestea, pasca este un alt desert popular la masa de Paște, iar acesta poate ajunge până la 23 E-uri , 25.37 grame de zahăr și 1.47 grame de sare .
La acestea se adaugă băuturile, care pot crește semnificativ aportul de aditivi alimentari, zahăr sau sare:
– Băuturile energizante cu până la 12 E-uri ( aditivi alimentari ), 15 grame de zahăr și 0,5 grame de sare.
– Băuturile răcoritoare tip ceai cu până la 8 E-uri ( aditivi alimentari ), 7,07 grame de zahăr și 0,06 grame de sare.
Știri recente din categoria Actualitate
VIDEO | Artemis II s-a întors pe Pământ: Zbor istoric în jurul Lunii despre care NASA spune că este „doar începutul”
Artemis II s-a întors pe Pământ: Zbor istoric în jurul Lunii despre care NASA spune că este „doar începutul” Capsula Orion, având la bord cei patru astronauți ai misiunii Artemis II, a amerizat vineri seară în Oceanul Pacific, în largul coastelor Californiei, marcând finalul cu succes al primei misiuni cu echipaj uman care a zburat […]
Cum se va schimba regula gărzilor în spitalele din România. Alexandru Rogobete: Rezidenții vor fi plătiți pentru munca suplimentară
Cum se va schimba regula gărzilor în spitalele din România. Alexandru Rogobete: Rezidenții vor fi plătiți pentru munca suplimentară Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi, 9 aprilie 2026, modificarea ordinului privind rezidențiatul. Astfel, medicii rezidenți vor fi incluși în linia de gardă și vor fi plătiți pentru activitatea desfășurată în afara programului normal. „Dacă […]
Magistrații din România ar putea plăti din propriul buzunar pentru erorile care costă statul: Proiect în Parlament
Magistrații din România ar putea plăti din propriul buzunar pentru erorile care costă statul: Proiect în Parlament Magistrații din România ar putea plăti din propriul buzunar pentru erorile care costă statul bani, iar în plus ar urma să fie obligați să aibă asigurare de răspundere profesională, similar medicilor. O inițiativă legislativă depusă în Parlament vizează […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Artemis II s-a întors pe Pământ: Zbor istoric în jurul Lunii despre care NASA spune că este „doar începutul”
Artemis II s-a întors pe Pământ: Zbor istoric în jurul Lunii despre care NASA spune că este „doar începutul” Capsula...
Mâncarea tradițională de Paște 2026: Produse cu până la 245 de aditivi alimentari, 253,32 grame de zahăr și 52,45 grame de sare
Mâncarea tradițională de Paște 2026: Produse cu până la 245 de aditivi alimentari, 253,32 grame de zahăr și 52,45 grame...
Știrea Zilei
VIDEO SPECTACULOS | O fermă pomicolă din Ardeal a „ars” 40.000 de euro într-o noapte pentru a salva florile de cireș din livadă: Înghețul târziu a lovit crunt
O fermă pomicolă din Ardeal a „ars” 40.000 de euro într-o noapte pentru a salva florile de cireș din livadă:...
Accident MORTAL pe DN 66: Un vârstnic de 73 de ani DECEDAT după impactul dintre două mașini. Doi adolescenți și doi adulți, răniți. Intervine și elicopterul SMURD
Accident MORTAL pe DN 66: Un vârstnic de 73 de ani DECEDAT după impactul dintre două mașini. Doi adolescenți și...
Curier Județean
FOTO | Áron Varga, elev al Colegiului Național „Bethlen Gábor” Aiud, PREMIUL III la ediția 2026 a unui concurs național de limbă și literatură maghiară
Áron Varga, elev al Colegiului Național „Bethlen Gábor” Aiud, PREMIUL III la ediția 2026 a unui concurs național de limbă...
11 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii care au fost surprinși de radar
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii care au fost...
Politică Administrație
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Opinii Comentarii
MESAJE de PAŞTE 2026 haioase. Cele mai amuzante și „funny” urări de trimis prietenilor
MESAJE DE PASTE HAIOASE • MESAJE de PASTE 2026 amuzante. SMS-uri haioase de Sfintele Paşti • URARI și FELICITARI de...
Mesaje şi urări de Paşte în limba engleză traduse pe care le poți trimite prietenilor, rudelor și cunoștințelor
Mesaje şi felicitări de Paşte în limba engleză traduse. Urări de Pastele 2026 pe care le poți trimite prietenilor, rudelor...