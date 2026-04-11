Mâncarea tradițională de Paște 2026: Produse cu până la 245 de aditivi alimentari, 253,32 grame de zahăr și 52,45 grame de sare

Cu prilejul Sărbătorilor Pascale, InfoCons a realizat un studiu asupra produselor care se regăsesc, în mod obișnuit, pe masa tradițională de Paște, analizând valorile nutriționale ale acestora, respectiv cantitatea de sare și zahăr, dar și numărul aditivilor alimentari.

În cadrul studiului au fost luate în considerare următoarele produse : bacon, crenvurști de pui, parizer de porc, șuncă de praga, pască, drob, friptură de miel, ciorbă de miel, sarmale, pâine albă feliată, ketchup dulce, muștar, maioneză, cozonac, înghețată, papanași, suc tip ceai, bere cu fruct și băuturi energizante.

În atmosfera festivă specifică Sărbătorilor de Paște, puțini dintre noi se gândesc la compoziția alimentelor consumate – de la numărul de aditivi alimentari, până la cantitățile de zahăr și sare care pot ajunge în farfuria noastră.

ATENȚIE ! Cantitățile de zahăr și sare aferente produselor specifice care fac obiectul prezentului studiu sunt raportate la 100 grame / ml de produs .

De exemplu , într-o cantitate de 100 de grame din fiecare fel de mâncare menționat în comunicat pot fi prezenți :

– Până la 245 de aditivi alimentari ( E-uri ) ;

– 253.32 de grame de zahăr , de peste 10 ori mai mult față de limita zilnică recomandată de 25 de grame ;

– 52.45 de grame de sare , de peste 10 ori mai mult decât recomandarea zilnică a Organizației Mondiale a Sănătății.

Aperitivele și felurile principale

De obicei, masa începe cu aperitive atent aranjate, care sunt apreciate pentru aspectul lor festiv de Paște. Printre acestea regăsim :

– Bacon cu până la 10 E-uri / aditivi alimentari , 4 grame de zahăr și 1.5 grame de sare

– Crenvurști de pui cu până la 10 E-uri aditivi alimentari , 1.5 grame de zahăr și 2.25 grame de sare

– Parizer de porc cu până la 12 E-uri , 1 gram de zahăr și 2.8 grame de sare

– Șuncă de Praga cu până la 10 E-uri aditivi alimentari și 2.7 grame de sare

– Crenvurști de pui cu până la 10 E-uri aditivi alimentari , 1.5 grame de zahăr și 2.25 grame de sare

– Drob cu până la 15 E-uri , 1.91 grame de zahăr și 2 grame de sare

Aceste preparate sunt însoțite de sosuri precum ketchup ( cu până la 6 E-uri, 24.8 grame de zahăr și 3.1 grame de sare ) muștar ( cu până la 6 E-uri , 34 grame de zahăr și 6.5 grame de sare ) sau maioneză ( cu până la 8 E-uri , 4.2 grame de zahăr și 1.2 grame de sare ) , iar uneori chiar de felii de pâine ( cu până la 8 E-uri , 9 grame de zahăr și 2 grame de sare ) . Aceste combinații delicioase, deși atrăgătoare, pot conține cantități mari de aditivi alimentari .

Preparatele tradiționale românești

Dacă masa continuă cu o ciorbă de miel , e bine de știut că, potrivit studiului InfoCons , aceasta poate conține până la 11 aditivi alimentari ( E-uri), 2.46 grame de zahăr și 1.19 grame de sare .

Pentru felul principal, dacă optați pentru friptură de miel sau sarmale, și aici trebuie luate în calcul valorile nutriționale. Așadar, în aceste preparate putem regăsi:

– Friptură de miel cu până la 13 E-uri ( aditivi alimentari ), 6.28 grame de zahăr și 4.47 grame de sare.

– Sarmale cu până la 29 E-uri ( aditivi alimentari ), 16.47 grame de zahăr și 3.86 grame de sare, cantitate raportată la 100 grame de produs.

Deserturile și băuturile

La desert, nu lipsesc papanașii ( cu până la 14 E-uri , 32.97 grame de zahăr și 11.72 grame de sare ) , cozonacii pufoși ( cu până la 19 E-uri , 31.98 grame de zahăr și 2.8 grame de sare ) sau poate chiar înghețata ( cu până la 11 E-uri și 31 grame de zahăr ) . Pe lângă acestea, pasca este un alt desert popular la masa de Paște, iar acesta poate ajunge până la 23 E-uri , 25.37 grame de zahăr și 1.47 grame de sare .

La acestea se adaugă băuturile, care pot crește semnificativ aportul de aditivi alimentari, zahăr sau sare:

– Băuturile energizante cu până la 12 E-uri ( aditivi alimentari ), 15 grame de zahăr și 0,5 grame de sare.

– Băuturile răcoritoare tip ceai cu până la 8 E-uri ( aditivi alimentari ), 7,07 grame de zahăr și 0,06 grame de sare.

