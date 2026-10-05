Luca Niculescu, desemnat de Nicușor Dan ca și candidat pentru funcţia de prim-ministru

Președintele Nicușor Dan a anunțat, în seara zilei de luni, 5 octombrie 2026 numele noului prim-ministru desemnat, la finalul consultărilor cu partidele și grupurile politice din Parlament. Premierul desemnat de Nicușor Dan este Luca Niculescu.

Preşedintele Nicuşor Dan a avut luni o nouă rundă de consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru cu preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament.

“Este un diplomat, un om obișnuit să armonizeze poziții”, l-a caracterizat Nicușor Dan în debutul anunțului său.

“Este persoana cu cele mai mari șanse să formeze un Guvern care să primească girul Parlamentului”, a mai spus președintele.

“Am garanția că un Guvern cu Luca Niculescu președinte va păstra direcția prooccidentală a României și va atinge țintele financiare asumate”, a mai afirmat Nicușor Dan.

Prin desemnarea lui Niculescu, șeful statului optează pentru varianta unui premier independent, după ce partidele nu au reușit să ajungă la un acord asupra unei formule politice de guvernare.

Luca Niculescu va trebui acum să înceapă negocierile pentru alcătuirea viitorului Cabinet și, mai ales, pentru obținerea unei majorități în Parlament.

A patra desemnare de premier

Este a patra desemnare făcută de Nicușor Dan de la declanșarea crizei politice.

Înaintea lui Luca Niculescu, președintele i-a desemnat succesiv pe Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan. Tomac și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, în timp ce cabinetele propuse de Veștea și Mureșan nu au reușit să obțină cele 233 de voturi necesare pentru învestire.

Guvernul propus de Siegfried Mureșan a fost respins pe 30 septembrie, ceea ce a determinat convocarea unei noi runde de consultări la Cotroceni pentru luni, 5 octombrie.

PSD l-a cerut pe Sorin Grindeanu. Cotroceniul a ales un independent

La consultările de luni, PSD a mers la Palatul Cotroceni cu propunerea ca Sorin Grindeanu să fie desemnat premier, social-democrații susținând că viitorul Executiv ar trebui să fie condus de PSD sau construit în jurul PSD.

PNL și USR nu au prezentat însă o propunere comună de premier, iar înainte de anunțul de la Cotroceni surse politice indicau faptul că Nicușor Dan înclina spre desemnarea unui independent.

Surse apropiate discuțiilor de luni de la Palatul Cotroceni indicau, cu mai puțin de o oră înainte de anunțul președintelui, că Luca Niculescu devenise principala variantă pentru funcția de prim-ministru.

UDMR a transmis după consultări că este nevoie de participarea sau cel puțin de susținerea PSD și PNL pentru constituirea unei majorități parlamentare, în condițiile în care Uniunea nu intenționează să intre în viitorul Guvern.

Cine este Luca Niculescu

Luca Niculescu este diplomat, fost jurnalist și fost ambasador al României în Franța.

Din septembrie 2022 este secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). A fost numit în această funcție în timpul Guvernului Nicolae Ciucă.

Anterior, Niculescu a reprezentat România timp de peste șase ani ca ambasador în Franța, fiind acreditat și în Principatul Monaco și Principatul Andorra. A fost ambasador între 2016 și 2022.

Înainte de intrarea în diplomație, Luca Niculescu a avut o carieră de peste două decenii în presă. A lucrat la RFI încă din anii ’90, devenind ulterior redactor-șef al RFI România, și a colaborat cu mai multe instituții media franceze, între care France Info, France Inter, France Culture, TV5 și „Libération”. În România a realizat și moderat emisiuni la TVR și Digi24.

Misiunea dificilă: 233 de voturi

Desemnarea de la Cotroceni nu înseamnă automat instalarea lui Luca Niculescu la Palatul Victoria.

Potrivit Constituției, premierul desemnat trebuie să prezinte Parlamentului lista miniștrilor și programul de guvernare și să obțină votul de încredere al majorității deputaților și senatorilor.

În actuala configurație parlamentară sunt necesare cel puțin 233 de voturi.

Aici se află și principala dificultate a mandatului primit de Luca Niculescu: niciuna dintre taberele politice conturate până acum nu dispune singură de voturile necesare.

PSD a revendicat funcția de premier pentru Sorin Grindeanu, PNL urmează să decidă dacă susține noua nominalizare, iar UDMR a arătat că formarea unei majorități fără PSD și PNL este extrem de dificilă.

Înaintea consultărilor, liberalii transmiteau pe surse că vor aștepta desemnarea făcută de președinte și discuțiile cu persoana nominalizată înainte de a lua o decizie asupra unei eventuale susțineri.

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