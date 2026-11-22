Alertă meteo în România: Cod galben și portocaliu de viscol, ninsori abundente și vânt de până la 120 km/h, în Alba și alte județe. Zonele vizate

Meteorologii ANM au emis duminică, 22 noiembrie 2026, mai multe avertizări de vreme severă, valabile în perioada 22-24 noiembrie. Sunt anunțate ninsori consistente la munte, viscol puternic, ploi abundente și intensificări ale vântului în numeroase regiuni.

În intervalul 22 noiembrie, ora 22 – 24 noiembrie, ora 20, vor fi precipitații în general moderate cantitativ, în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă, local de 10…15 l/mp, iar în jumătatea de vest, precum și în zonele de munte, pe arii restrânse de 20…40 l/mp.

În zonele de munte și în nordul Moldovei, treptat vor predomina ninsorile, în Maramureș, Transilvania și în zonele deluroase, până în după-amiaza zilei de luni va ploua, apoi precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în restul teritoriului vor fi mai ales ploi. Se va depune strat de zăpadă, la munte de 10…30 cm, dar pe alocuri și în zonele deluroase din centrul și nordul țării, în general de 2…6 cm.

Vântul va avea intensificări în noaptea de duminică spre luni (22/23 noiembrie) mai ales în zona montană înaltă, iar luni și marți (23 și 24 noiembrie) în cea mai mare parte a țării. Vor fi viteze în general de 40…60 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor fi de peste 80…100 km/h. Ninsorile vor fi viscolite la munte, dar trecător și în zonele joase de relief, mai ales din centrul și nordul țării.

Vremea se va răci accentuat, luni în jumătatea de nord, iar marți și în sud, astfel valorile termice se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei date.

COD GALBEN 22 noiembrie, ora 22:00 – 23 noiembrie, ora 12:00

În intervalul menționat în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali, la altitudini în general de peste 1500 m vor fi ninsori însemnate cantitativ (10…25 l/mp) și se va depune strat de zăpadă de 10…15 cm și izolat de 25 cm. Vântul va avea intensificări, cu viteze de 70…100 km/h, viscolind ninsoarea.

În sudul Banatului va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…30 l/mp și izolat de 40 l/mp.

COD GALBEN 23 noiembrie, ora 12:00 – 23 noiembrie, ora 23:00

În intervalul menționat în Carpații Occidentali, Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură va ninge moderat cantitativ (în jurul a 10 l/mp) și se va depune strat de zăpadă de 5…10 cm. Vântul va avea intensificări, cu viteze de 60…90 km/h, viscolind ninsoarea.

COD PORTOCALIU 23 noiembrie, ora 12 – 23 noiembrie, ora 23

În Carpații Meridionali și Carpații de Curbură la altitudini de peste 1700 m, vântul va sufla tare cu rafale de 100…120 km/h, va fi viscol puternic, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

COD GALBEN 23 noiembrie, ora 12:00 – 23 noiembrie, ora 23:00

În intervalul menționat, vântul va avea intensificări în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și estul Munteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, centrul și sudul Moldovei și în Dobrogea, cu viteze la rafală de 50…70 km/h.

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