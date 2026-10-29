Sport

LPS Sebeș, calificare în Cupa României, la Under 19 și eșec rușinos la Under 17

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

LPS Sebeș, calificare în Cupa României, la Under 19 și eșec rușinos la Under 17, 0-8 la Simeria, cu Corvinul

LPS Sebeș a realizat calificarea în turul al treilea al Cupei României, la Under 19, dar a înregistrat o înfrângere rușinoasă la Under 17. Următoarea etapă este prevăzută duminică, 6 decembrie, de Sf. Nicolae, ultima confruntare din 2026.

Citește și: La Under 19, LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, pe podium!

Petrecerea Divorțaților

La Under 19, a fost 3-1 (0-0), pe „Pielarul”, cu CSM Deva, goluri înscrise în actul secund de Ghitan (73), E. Vlad (79) și Nicola (86). Antrenorii Denis Cunțan și Cosmin Maier au mizat pe Similie – Crișan, Nicola, Ursu, Davel – Horșa, Rădac – Todea, Topală, Ghițan – E. Vlad; au mai intrat Zdroba, Droj, Boca, Nicola și Cibu (rezerve Cioara, Câmpean, R. Fulea).

În schimb, la Under 17, Corvinul Hunedoara s-a impus cu 8-0 (4-0), la vizitatori, pregătiți de Cosmin Groza evoluând Lemac – Maier, Săliștean, Hada, Chihaiu – R. Fulea, Toma, Ștefănescu, Șuba, Petrașcu – Negru; au mai jucat Lupu, Țăran, Zămora, Zan (rezerve Gligor, Berghian, Iepure, Postolache, Bocșa).

Foto: LPS Sebeș

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Corona Brașov – Volei Alba Blaj 3-2, în Divizia A1 | Vicecampioana, 3 eșecuri consecutive și start ratat de stagiune

Dan HENEGAR

Publicat

acum 13 ore

în

28 octombrie 2026

De

Corona Brașov – Volei Alba Blaj 3-2, în Divizia A1! Vicecampioana, 3 eșecuri consecutive și start ratat de stagiune Corona Brașov – Volei Alba Blaj, în Divizia A1, scor (25-19, 15-25, 17-25, 25-18, 15-11) Citește și: În „Alba Blaj” Arena, Volei Alba Blaj – Dinamo 0-3! Echipa din „Mica Romă”, eșec dureros în derby-ul rundei După […]

Citește mai mult

Sport

Mai puțin de 2 zile până la derby-ul CSU-CSM Unirea Alba Iulia. Marius Chindriș: „Totul constă în multă muncă și responsabilitate”

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 ore

în

28 octombrie 2026

De

Mai puțin de 2 zile până la derby-ul CSU-CSM Unirea Alba Iulia. Marius Chindriș: „Totul constă în multă muncă și responsabilitate” CS Universitar din Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia se vor întâlni, vineri, 30 octombrie 2026, la Micești, într-un derby local și județean din Liga 3 de fotbal.  „Nu cred că putem să […]

Citește mai mult

Sport

Foto: Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia, la Romanian International Cup 2026 Sibiu | 13 albaiulieni, la ultimul concurs al anului

Dan HENEGAR

Publicat

acum 21 de ore

în

28 octombrie 2026

De

Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia au fost prezenți la Romanian International Cup 2026 Sibiu | 13 albaiulieni, la ultimul concurs al anului Clubul Enso Dojo Alba Iulia a concurat la Romanian International Cup 2026, importanta competiție care a avut parte de o prezență numeroasă, peste 606 de participanți din România, Polonia, Anglia, Turcia, Ucraina, Ungaria, […]

Citește mai mult