LPS Sebeș, calificare în Cupa României, la Under 19 și eșec rușinos la Under 17
LPS Sebeș, calificare în Cupa României, la Under 19 și eșec rușinos la Under 17, 0-8 la Simeria, cu Corvinul
LPS Sebeș a realizat calificarea în turul al treilea al Cupei României, la Under 19, dar a înregistrat o înfrângere rușinoasă la Under 17. Următoarea etapă este prevăzută duminică, 6 decembrie, de Sf. Nicolae, ultima confruntare din 2026.
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La Under 19, a fost 3-1 (0-0), pe „Pielarul”, cu CSM Deva, goluri înscrise în actul secund de Ghitan (73), E. Vlad (79) și Nicola (86). Antrenorii Denis Cunțan și Cosmin Maier au mizat pe Similie – Crișan, Nicola, Ursu, Davel – Horșa, Rădac – Todea, Topală, Ghițan – E. Vlad; au mai intrat Zdroba, Droj, Boca, Nicola și Cibu (rezerve Cioara, Câmpean, R. Fulea).
În schimb, la Under 17, Corvinul Hunedoara s-a impus cu 8-0 (4-0), la vizitatori, pregătiți de Cosmin Groza evoluând Lemac – Maier, Săliștean, Hada, Chihaiu – R. Fulea, Toma, Ștefănescu, Șuba, Petrașcu – Negru; au mai jucat Lupu, Țăran, Zămora, Zan (rezerve Gligor, Berghian, Iepure, Postolache, Bocșa).
Foto: LPS Sebeș
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