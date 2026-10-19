La Under 19, LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, pe podium!
La Under 19, LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, pe podium, după etapa a noua!
După etapa a noua a campionatelor organizate de FRF, la Under 19 conjudețenele LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia se clasează pe podiumul Seriei 10. La Under 17 s-a înregistrat singurul insucces al etapei pentru reprezentantele Albei, LPS Sebeș.
Duminică, 25 octombrie, CSM Unirea Alba Iulia are a doua deplasare consecutivă (cu U Evolution 2000), iar LPS Sebeș stă.
Under 19:
LPS Cluj – CSM Unirea Alba Iulia 1-1 (1-1), a egalat iarăși Silvășan (45, un penalty obținut tot de el). Alexandru Kalanyos a mizat pe Fechete – Dîrman, Jurj, Goia, Ghioancă, Duna, Simina, R. Cristea, Onilă, Silvășan, Bobăilă; au mai intrat Hațegan, L. Vlad; rezerve Crețu, Oțel, Ursa, Văidean, Bradu. „Alb-negrii” (foto) sunt pe locul trei, cu 11 puncte (golaveraj 17-9);
Luceafărul Cluj – LPS Sebeș 0-2 (0-1), marcatori Ghitan (4), Todea (89). Pentru oaspeți, antrenor Denis Cunțan, au evoluat Similie – Crișan, Ursu, M. Nicola, Davel, Ghitan, Rădac, Topală, Horșa, E. Vlad, Al. Nicola; au mai intrat Todea, Zdroba, Câmpean, Cibu, R. Fulea; rezerve Cioara, Boca. LPS Sebeș se clasează pe locul secund, cu 12 puncte (golaveraj 10-14), lider fiind CSC Șelimbăr (19 puncte);
*Under 17:
LPS Cluj – CSM Unirea Alba Iulia 1-4 (0-1), au înscris Tioc (20), Bocăniciu (49, 63) – iarăși dublă, Lazăr (82). Antrenorul Florin Codleanu i-a utilizat pe Stoia – Oargă, Lazăr, Tioc, B. Rădoi, Moruțan, Bocăniciu, Hristea, Manea, R. Dan, Al. Rădoi; au mai intrat Gărduș, Buzilă-Suciu, Neamțu, Șagău; rezerve Miclea, M. Florea, Marian. Uniriștii (foto) se plasează pe locul 4, cu 13 puncte, în 7 jocuri (golaveraj 14-18);
Luceafărul Cluj – LPS Sebeș 4-1 (2-0), golul de onoare realizat de Săliștean (86). Distribuția vizitatorilor: Lemac – Săliștean, Maier, Ad. Țăran, Hada, Suba, Toma, Ștefănescu, Oarga, Chihaiu, R. Fulea; au mai intrat Petrașcu, Lupu, Zan, Zămora; rezerve Gligor, M. Țăran, Iepure, Postolache, Bocșa. Elevii antrenorului Cosmin Groza sunt pe poziția a șasea, cu 4 puncte, golaveraj 8-25.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Liga 5, etapa a 6-a: Mureșul Gâmbaș, 6 victorii din 6! Academia Șona 2 a preluat șefia în Seria 2
Liga 5, etapa a 6-a: Mureșul Gâmbaș, 6 victorii din 6, în Seria 1! Academia Șona 2 a preluat șefia în Seria 2 Mureșul Gâmbaș, liderul Seriei 1, rămâne singura grupare cu maximum de puncte din cel de-a șaselea eșalon, cu 6 partide adjudecate din tot atâtea meciuri! În duelul ultimelor două clasate din Seria […]
Liga 4, etapa a 6-a: Sportul Câmpeni s-a distanțat în Seria 1! Fortuna Lunca Mureșului – noul lider în Seria 2, Voința Stremț, victorie în derby-ul orgolilor cu Rapid CFR Teiuș
Liga 4, etapa a 6-a: Sportul Câmpeni s-a distanțat, Fortuna Lunca Mureșului – noul lider în Seria 2, Voința Stremț, victorie în derby-ul orgolilor cu Rapid CFR Teiuș În Seria 1, după o etapă cu goluri multe, Sportul Câmpeni s-a distanțait în ierarhie, având 5 „lungimi” în fața urmăritoarelor Hidro Mecanica Șugag și Dacic Blandiana, […]
CSM-CSU Alba Iulia, prima victorie în Liga I de baschet feminin, 111-20 cu Poli Iași! Oaspetele, niciun punct în sfertul al treilea!
CSM-CSU Alba Iulia, prima victorie în Liga I de baschet feminin, 111-20 cu Poli Iași! Oaspetele nu au marcat niciun punct în sfertul al treilea! CSM-CSU Alba Iulia, noua echipă de baschet feminin din Cetatea Marii Uniri, a repurtat prima victorie în Liga I, al doilea eșalon competițional. La a doua prezență consecutivă în fața […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Curieratul rapid, explicat de la expediere la livrare (P)
Curieratul rapid, explicat de la expediere la livrare Comanzi ceva online, primești un mesaj că pachetul a fost expediat și...
Cum va fi vremea în Transilvania și celelalte regiuni până în 1 noiembrie 2026: Când se vor schimba radical condițiile meteorologice. Prognoza meteo pe 2 săptămâni
Cum va fi vremea în Transilvania și celelalte regiuni până în 1 noiembrie 2026: Când se vor schimba radical condițiile...
Știrea Zilei
VIDEO | Charlie Ottley, cunoscutul regizor britanic, vizită la Alba Iulia: Realizatorul Wild Carpathia a mai filmat în Cetatea Alba Carolina pentru documentarul „Flavours of Romania“
Charlie Ottley, cunoscutul regizor britanic, vizită la Alba Iulia: Realizatorul Wild Carpathia a mai filmat în Cetatea Alba Carolina pentru...
VIDEO | Ultimii meșteri șindrilari din Apuseni, pe cale de dispariție. Petru Popa din Albac duce mai departe o meserie moștenită de la părinți și bunici
O meserie din generație în generație, pe cale de dispariție: Petru Popa din comuna Albac, unul dintre ultimii meșteri șindrilari...
Curier Județean
24 octombrie 2026 | Garda Cetății, spectacol cu salve de tun în Cetatea Alba Carolina, imediat după aniversarea Gărzii Apulum
Garda Cetății, spectacol cu salve de tun în Cetatea Alba Carolina, imediat după aniversarea Gărzii Apulum Sâmbătă, 24 octombrie 2026,...
25 octombrie 2026 | „Daia Română – Tradiție, suflet și comunitate”: Zi dedicată istoriei locale, obiceiurilor autentice. Lansare de carte, muzică populară, artiști locali și petrecere cu DJ. Programul complet
„Daia Română – Tradiție, suflet și comunitate”: Zi dedicată istoriei locale, obiceiurilor autentice. Lansare de carte, muzică populară, artiști locali...
Politică Administrație
Victor Negrescu a premiat oamenii care fac diferența în județul Alba, la cea de-a treia ediție a Galei „Omul potrivit la locul potrivit”
Victor Negrescu a premiat oamenii care fac diferența în județul Alba, la cea de-a treia ediție a Galei „Omul potrivit...
Un consilier local AUR dintr-o comună din Alba și-a anunțat demisia: „Nu vreau să mă prefac. Nu vreau să port o mască”. Motivele invocate
Un consilier local AUR dintr-o comună din Alba și-a anunțat demisia: „Nu vreau să mă prefac. Nu vreau să port...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...