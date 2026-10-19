La Under 19, LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, pe podium, după etapa a noua!

După etapa a noua a campionatelor organizate de FRF, la Under 19 conjudețenele LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia se clasează pe podiumul Seriei 10. La Under 17 s-a înregistrat singurul insucces al etapei pentru reprezentantele Albei, LPS Sebeș.

Duminică, 25 octombrie, CSM Unirea Alba Iulia are a doua deplasare consecutivă (cu U Evolution 2000), iar LPS Sebeș stă.

Under 19:

LPS Cluj – CSM Unirea Alba Iulia 1-1 (1-1), a egalat iarăși Silvășan (45, un penalty obținut tot de el). Alexandru Kalanyos a mizat pe Fechete – Dîrman, Jurj, Goia, Ghioancă, Duna, Simina, R. Cristea, Onilă, Silvășan, Bobăilă; au mai intrat Hațegan, L. Vlad; rezerve Crețu, Oțel, Ursa, Văidean, Bradu. „Alb-negrii” (foto) sunt pe locul trei, cu 11 puncte (golaveraj 17-9);

Luceafărul Cluj – LPS Sebeș 0-2 (0-1), marcatori Ghitan (4), Todea (89). Pentru oaspeți, antrenor Denis Cunțan, au evoluat Similie – Crișan, Ursu, M. Nicola, Davel, Ghitan, Rădac, Topală, Horșa, E. Vlad, Al. Nicola; au mai intrat Todea, Zdroba, Câmpean, Cibu, R. Fulea; rezerve Cioara, Boca. LPS Sebeș se clasează pe locul secund, cu 12 puncte (golaveraj 10-14), lider fiind CSC Șelimbăr (19 puncte);

*Under 17:

LPS Cluj – CSM Unirea Alba Iulia 1-4 (0-1), au înscris Tioc (20), Bocăniciu (49, 63) – iarăși dublă, Lazăr (82). Antrenorul Florin Codleanu i-a utilizat pe Stoia – Oargă, Lazăr, Tioc, B. Rădoi, Moruțan, Bocăniciu, Hristea, Manea, R. Dan, Al. Rădoi; au mai intrat Gărduș, Buzilă-Suciu, Neamțu, Șagău; rezerve Miclea, M. Florea, Marian. Uniriștii (foto) se plasează pe locul 4, cu 13 puncte, în 7 jocuri (golaveraj 14-18);

Luceafărul Cluj – LPS Sebeș 4-1 (2-0), golul de onoare realizat de Săliștean (86). Distribuția vizitatorilor: Lemac – Săliștean, Maier, Ad. Țăran, Hada, Suba, Toma, Ștefănescu, Oarga, Chihaiu, R. Fulea; au mai intrat Petrașcu, Lupu, Zan, Zămora; rezerve Gligor, M. Țăran, Iepure, Postolache, Bocșa. Elevii antrenorului Cosmin Groza sunt pe poziția a șasea, cu 4 puncte, golaveraj 8-25.

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