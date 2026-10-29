Curier Județean

Apă sigură pentru Apuseni: Conductă nouă de 1,3 kilometri pentru modernizarea rețelei din Abrud. În ce stadiu este proiectul

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Apă sigură pentru Apuseni: Conductă nouă de 1,3 kilometri pentru modernizarea rețelei din Abrud. În ce stadiu este proiectul

Rețeaua de alimentare cu apă din Munții Apuseni face un pas important spre alinierea la standardele europene de siguranță și eficiență. Direcția Județeană de Mediu Alba a adus la cunoștința publicului interesat depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul de reabilitare a aducțiunii de apă tratată către rezervoarele din orașul Abrud, investiție derulată prin APA CTTA S.A. Alba.

Petrecerea Divorțaților

Investiție vitală pentru continuitatea serviciului

Proiectul face parte dintr-un amplu plan de modernizare a infrastructurii de transport a apei brute și tratate în sistemele zonale Alba, Apuseni și Cugir. În prezent, conducta de aducțiune existentă – pusă în funcțiune în anul 1980 și realizată din oțel – prezintă un grad avansat de uzură și coroziune. Această vechime a generat de-a lungul timpului avarii frecvente, pierderi însemnate de apă, variații de presiune și riscuri la adresa calității apei potabile.

Noua investiție, cu o valoare estimată pentru lucrările de bază de peste 2,5 milioane de lei, vizează reabilitarea unei lungimi totale de 1.380 de metri de conductă (diametru Dn 250 mm), care alimentează rezervoarele de înmagazinare de pe Dealul Știurț.

Soluții tehnice moderne și durabile

Pentru a elimina riscurile actuale, proiectul prevede înlocuirea conductei vechi cu materiale moderne de înaltă rezistență, respectiv fontă ductilă, recunoscută pentru elasticitatea sa, rezistența la deformații, presiuni de lucru de 6-10 bar și o durată de viață proiectată de minimum 50 de ani. De asemenea, lucrările includ modernizarea căminelor de vane, optimizarea sistemului de golire și aerisire, precum și introducerea unor elemente de monitorizare și transmitere a datelor prin sistemul SCADA.

Un alt avantaj major al relocalizării și reabilitării conductei pe domeniul public îl constituie eliminarea blocajelor juridice și a dificultăților de acces pe proprietăți private în cazul unor intervenții de urgență sau a operațiunilor de mentenancă.

Din perspectivă climatică, investiția aduce beneficii nete: prin reducerea pierderilor de apă și optimizarea hidraulică, se estimează o economisire de peste 54.000 mc de apă tratată pe an și o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu aproximativ 29 tone de echivalent CO2 pe an.

Perioada estimată pentru implementarea completă a proiectului (inclusiv proiectare și execuție) este de 48 de luni, autoritățile subliniind că derularea șantierului va fi atent monitorizată pentru a asigura continuitatea traficului, protejarea mediului și disconfort minim pentru locuitorii orașului Abrud.

foto – cu rol ilustrativ

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