Actualitate

Sarmizegetusa Regia va putea fi vizitată doar duminica în noiembrie 2026: Care este motivul

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Sarmizegetusa Regia va putea fi vizitată doar duminica în noiembrie 2026: Care este motivul

Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia, din Munții Orăștiei, va avea un program restrâns de vizitare în luna noiembrie 2026. Potrivit Consiliului Județean Hunedoara, situl arheologic va fi deschis publicului exclusiv în zilele de duminică, ca urmare a lucrărilor de conservare aflate în desfășurare.

Petrecerea Divorțaților

Intervențiile vizează restaurarea și consolidarea unor elemente ale Templului Mare de Andezit, precum și consolidarea Terasei a X-a, prin construirea unor ziduri de sprijin. Lucrările au ca scop protejarea și conservarea vestigiilor dacice, parte a patrimoniului istoric și arheologic al României.

Restricțiile de acces sunt aplicate pe durata desfășurării intervențiilor, pentru a permite continuarea lucrărilor în condiții adecvate și pentru a proteja zona arheologică.

Consiliul Județean Hunedoara administrează situl Sarmizegetusa Regia din anul 2013. Din 2019, instituția are în administrare și celelalte cetăți dacice din Munții Orăștiei.

Sarmizegetusa Regia a fost capitala Regatului Dac și unul dintre cele mai importante centre politice, militare și religioase ale dacilor. Ansamblul arheologic face parte din patrimoniul mondial UNESCO, alături de alte cetăți dacice din Munții Orăștiei.

Turiștii care intenționează să viziteze situl în luna noiembrie trebuie să țină cont de programul special și să își planifice deplasarea pentru o zi de duminică.

sursa: Consiliul Județean Hunedoara

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Foto | Sibiul intră în atmosfera sărbătorilor: A început decorarea orașului, iar localnicii sunt invitați să participe la concursul „Sibiu, Oraș de Poveste”

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 minute

în

29 octombrie 2026

De

Sibiul intră în atmosfera sărbătorilor: A început decorarea orașului, iar localnicii sunt invitați să participe la concursul „Sibiu, Oraș de Poveste” Primăria Sibiu lansează o nouă ediție a concursului „Sibiu, Oraș de Poveste”, prin care îi invită pe locuitori și pe reprezentanții firmelor să contribuie la atmosfera sărbătorilor de iarnă, decorând clădirile și spațiile pe […]

Citește mai mult

Actualitate

Facturi la curent mai mici pentru consumatorii vulnerabili: Guvernul ia în calcul reducerea TVA la energia electrică 

Ioana Oprean

Publicat

acum 33 de minute

în

29 octombrie 2026

De

Facturi la curent mai mici pentru consumatorii vulnerabili: Guvernul ia în calcul reducerea TVA la energia electrică Noul Guvern discută posibilitatea diminuării TVA la energia electrică pentru consumatorii vulnerabili, într-un moment în care România se confruntă cu prețuri foarte ridicate la curent. Potrivit surselor citate de Antena 3 CNN, măsura ar putea fi aplicată în […]

Citește mai mult

Actualitate

,,Abuzuri în avalanșă și încălcări ale drepturilor fundamentale”: Cristela Georgescu, acuzații după decizia de prelungire a arestului pentru Călin Georgescu

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

29 octombrie 2026

De

,,Abuzuri în avalanșă și încălcări ale drepturilor fundamentale”: Cristela Georgescu, acuzații după decizia de prelungire a arestului pentru Călin Georgescu Cristela Georgescu a reacționat public după ce instanța a decis prelungirea, cu încă 30 de zile, a arestului în cazul lui Călin Georgescu, cercetat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu […]

Citește mai mult