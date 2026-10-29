Sarmizegetusa Regia va putea fi vizitată doar duminica în noiembrie 2026: Care este motivul
Sarmizegetusa Regia va putea fi vizitată doar duminica în noiembrie 2026: Care este motivul
Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia, din Munții Orăștiei, va avea un program restrâns de vizitare în luna noiembrie 2026. Potrivit Consiliului Județean Hunedoara, situl arheologic va fi deschis publicului exclusiv în zilele de duminică, ca urmare a lucrărilor de conservare aflate în desfășurare.
Intervențiile vizează restaurarea și consolidarea unor elemente ale Templului Mare de Andezit, precum și consolidarea Terasei a X-a, prin construirea unor ziduri de sprijin. Lucrările au ca scop protejarea și conservarea vestigiilor dacice, parte a patrimoniului istoric și arheologic al României.
Restricțiile de acces sunt aplicate pe durata desfășurării intervențiilor, pentru a permite continuarea lucrărilor în condiții adecvate și pentru a proteja zona arheologică.
Consiliul Județean Hunedoara administrează situl Sarmizegetusa Regia din anul 2013. Din 2019, instituția are în administrare și celelalte cetăți dacice din Munții Orăștiei.
Sarmizegetusa Regia a fost capitala Regatului Dac și unul dintre cele mai importante centre politice, militare și religioase ale dacilor. Ansamblul arheologic face parte din patrimoniul mondial UNESCO, alături de alte cetăți dacice din Munții Orăștiei.
Turiștii care intenționează să viziteze situl în luna noiembrie trebuie să țină cont de programul special și să își planifice deplasarea pentru o zi de duminică.
sursa: Consiliul Județean Hunedoara
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