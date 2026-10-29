Premieră medicală la Spitalul din Alba Iulia: Dr. Bogdan Nicolae introduce tratamentul minim invaziv pentru adenomul de prostată voluminos

Dr. Bogdan Nicolae, medic specialist urolog în cadrul Compartimentului de Urologie al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, a realizat în premieră în cadrul spitalului o adenomectomie bipolară minim invazivă, oferind pacienților cu adenom de prostată voluminos o nouă opțiune de tratament aici, în Alba Iulia – o alternativă modernă la operația clasică deschisă, cu incizie abdominală.

Intervenția a fost efectuată la un pacient de 69 de ani, cu adenom de prostată voluminos care blocase eliminarea urinei și făcuse necesară purtarea unei sonde urinare pe termen lung. Pacientul avea și antecedente cardiologice și neurologice importante. Existau însă șanse bune ca, printr-o intervenție minim invazivă, cauza blocajului să fie tratată, iar pacientul să poată renunța la sondă.

Operația a durat aproximativ două ore, iar pacientul a fost externat în a doua zi postoperator, în stare generală bună, fără sondă urinară, urinând spontan și cu un jet urinar satisfăcător.

Enucleerea endoscopică reprezintă astăzi una dintre cele mai eficiente soluții chirurgicale moderne pentru adenomul de prostată voluminos, oferind rezultate funcționale foarte bune și durabile și un risc redus de reintervenție pe termen lung. Adenomectomia bipolară respectă aceleași principii de enucleere utilizate în tehnica HoLEP, dar poate fi realizată cu o infrastructură mai accesibilă.

„Principalul avantaj al acestei intervenții este că putem trata minim invaziv inclusiv prostate voluminoase, pentru care tratamentul chirurgical se realiza până acum prin operație deschisă. Astăzi putem trata acești pacienți fără incizie abdominală, cu pierderi de sânge reduse și, în general, cu o recuperare mai rapidă. În cazul acestui pacient, obiectivul a fost să tratăm cauza blocajului și să îi oferim șansa de a nu rămâne dependent de sondă urinară.

Mă bucur că pot oferi această intervenție pacienților din Alba Iulia. Astfel de operații sunt realizate în special în centre urologice mari și în clinici private specializate, iar pentru mine este important ca pacienții din județ să poată beneficia de metode moderne de tratament și aici, aproape de casă, fără să fie nevoiți să plece în alte centre medicale.

Îmi doresc ca tot mai multe afecțiuni urologice, fie oncologice, fie non-oncologice, să poată fi diagnosticate și tratate aici, în Alba Iulia. Vreau ca pacienții să aibă încredere că dezvoltăm, pas cu pas, o urologie modernă și că aducem aici metode de tratament utilizate în centre urologice performante.

Mulțumesc echipei medicale din cadrul Compartimentului de Urologie și echipei medicale din blocul operator pentru sprijinul acordat în realizarea acestei intervenții”, a declarat dr. Bogdan Nicolae.

Realizarea acestei proceduri reprezintă un nou pas în dezvoltarea chirurgiei urologice minim invazive la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia și oferă pacienților acces la tratamente chirurgicale moderne, se arată într-un comunicat de presă al spitalului albaiulian.

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