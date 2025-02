LPS Alba Iulia, locul 7 la turneul final de baschet feminin Under 15 | Calificarea între cele mai bune echipe din țară, o performanță

Echipa Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia a terminat pe locul 7 la nivel național în urma disputării turneului final la baschet feminin Under 15 care a cuprins cele mai bune 8 echipe din țară la acest nivel. LPS Alba Iulia merită felicitări, întrucât prezența la turneul final reprezintă o performanță.

Competiția a avut loc în Sala „Metrom” din Brașov, iar formația din Cetatea Marii Uniri a învins un singur meci, în partida pentru locurile 7-8, scor 33-25 cu CSȘ Ploiești, precedentele rezultate fiind înfrângeri 47-50 cu CSM București, 45-67 cu Corona Brașov, 32-44 cu Smart Basktetball Team Cluj-Napoca (în grupe), 46-49 cu Napoca Baschet School Cluj-Napoca (în partida pentru locurile 5-8). Câștigătoarea competiției a fost Dan Dacian București (Portocaliu), 63-46 în finală cu Hoya KSE Tg. Secuiesc, iar medalia de bronz a fost cucerită de CSM București, după 66-46 cu Smart Basketball Cluj-Napoca (finala mică s-a disputat între două oponente ale LPS Alba Iulia din grupă).

La competiție a fost prezentă și aiudeanca Andreea Fleșer, fostă echipieră a LPS Alba Iulia, care a participat și la festivitatea de premiere.

„Un turneu foarte bine venit, cu meciuri foarte puternice, la un nivel ridicat. Cred că puteam puțin mai mult în cele două jocuri pierdute la diferențe mici. Asta este, am căpătat experiența turneelor finale, iar în sezonul viitor ne-am promis că vom încerca să ajungem între primele 4 echipe”, a declarat antrenorul Valentin Urian.

La Under 15 este un lot format din jucătoare din anii 2010 și 2011, parte dintre baschetbaliste, cele mai mici, participând și la campionatul Under 14. LPS Alba Iulia are parte în continuare de competiție, la Under 14, în 9-11 martie, al doilea turneu semifinal la respectiva categorie de vârstă.

Lotul LPS Alba Iulia (parte dintre jucătoare evoluează și la Under 14): Karina Maria Onea, Maria Nichimiș, Alina-Natalia Bălaș, Eliza Maria Căta, Ingrid Baicon Ciban, Ana Ecaterina Damian, Antonia Terezia Jitaru, Anastasia-Maria Jitaru, Alexia-Maria Panescu, Delia Valentina Mărcuș, Alesia Adriana Popa, Cristina Maria Cioara, Maya Ioana Niga, Alexia-Maria Birău. În efectiv sunt două perechi de gemene, Anastasia și Antonia Jitaru, respectiv Georgiana și Alexia Panescu

