Ştirea zilei

Tânăr căutător de aur din Roșia Montană, rănit după ce a folosit un explozibil improvizat. Polițiștii cercetează cazul

Bogdan Ilea

Publicat

acum 54 de minute

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Tânăr căutător de aur din Roșia Montană, rănit după ce a folosit un explozibil improvizat. Polițiștii cercetează cazul

Goana după aur la Roșia Montană continuă și în prezent, chiar dacă nu mai are amploarea de altădată. Mai multe galerii vechi au fost redeschise ilegal, iar unele persoane folosesc explozibili improvizați pentru a sparge roca în interiorul acestora.

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Tânăr căutător de aur din Roșia Montană, rănit după ce a folosit un explozibil improvizat

Potrivit surselor ziarulunirea.ro, un astfel de caz s-a petrecut în data de 10 noiembrie 2026, când un tânăr de 25 de ani, din Roșia Montană, a fost rănit în urma unei explozii.

Conform acelorași surse, tânărul ar fi folosit o combinație de acid azotic și motorină, care ar fi provocat explozia. Acidul azotic (acidul nitric, HNO₃) în combinație cu motorina poate forma un amestec exploziv foarte periculos. 

Din această cauză, în urma exploziei, tânărul a suferit răni la nivelul feței și a degetelor mâinii drepte. Mai mult decât atât, un caz asemănător ar fi avut loc și în primăvara acestui an.

Ce spune IPJ Alba despre caz

,,La data de 10 noiembrie 2026, în jurul orei 17.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Abrud au fost sesizați cu privire la faptul că un tânăr, în vârstă de 25 de ani, din comuna Roșia Montană, ar fi suferit leziuni corporale. 

Din primele cercetări efectuate de polițiști, a reieșit că tânărul ar fi fost rănit în urma exploziei unui obiect a cărui natură nu a fost, până în prezent, stabilită.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni.”, au explicat polițiștii din Alba pentru ziarulunirea.ro.

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