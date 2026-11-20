*CSU Alba Iulia (locul 10, 10 puncte) – Politehnica Timișoara 2 (locul 11, 8 puncte), vineri, ora 14.00, Micești, în tur 2-3.

Revirimentul universitarilor sub comanda lui Mihai Manea (două victorii la rând) trebuie continuat și împotriva vecinei din ierarhie (lipsește B. Pop, suspendat).

Poli 2, un punct, după 3 eșecuri la rând, a mutat pe banca tehnică, Iasmin latovlevici înlocuindu-l pe Alin Paleacu. În tur, primul succes stagional al „al-violeților” și primul eșec pentru studenți.