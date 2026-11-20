Live video: CSU Alba Iulia – Poli Timișoara 2, în etapa 14 a Seriei 7 din Liga 3
CSU Alba Iulia – Poli Timișoara 2, în etapa 14 a Seriei 7 din Liga 3
CSU Alba Iulia – Poli Timișoara 2, în etapa 14 a Seriei 7 din Liga 3
*CSU Alba Iulia (locul 10, 10 puncte) – Politehnica Timișoara 2 (locul 11, 8 puncte), vineri, ora 14.00, Micești, în tur 2-3.
Revirimentul universitarilor sub comanda lui Mihai Manea (două victorii la rând) trebuie continuat și împotriva vecinei din ierarhie (lipsește B. Pop, suspendat).
Poli 2, un punct, după 3 eșecuri la rând, a mutat pe banca tehnică, Iasmin latovlevici înlocuindu-l pe Alin Paleacu. În tur, primul succes stagional al „al-violeților” și primul eșec pentru studenți.
Arbitri P. Horvat, Cr. Bumb, Alexandra Cîrdei Alexandra; rezervă Ov. Cîrstea (toți Hunedoara) Observatori D. Ciocănea (Sibiu), I. Toth (Mureș)
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