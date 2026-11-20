Risc de viituri în Alba: Cod Galben de inundații pe râul Arieș

Județul Alba se va afla sub incidența unei atenționări hidrologice Cod Galben, fiind prognozate creșteri ale debitelor și nivelurilor unor cursuri de apă.

Potrivit avertizării hidrologice, fenomenele sunt așteptate în intervalul 20 noiembrie, ora 11:00 – 21 noiembrie 2026, ora 12:00 și pot consta în scurgeri importante de apă de pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici și posibile inundații locale, pe mai multe râuri din România.

În ceea ce privește județul Alba: ,,În intervalul 20.11.2026 ora 11:00 – 20.11.2026 ora 16:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Arieş – bazin amonte S.H. Câmpeni (județul Alba).”, potrivit hidro.ro.

Specialiștii avertizează că, în urma precipitațiilor și a propagării viiturilor, pot apărea depășiri ale Cotelor de Atenție, în special pe râurile mici și pe afluenții acestora. Fenomenele periculoase se pot manifesta inclusiv pe cursuri de apă necadastrate.

Autoritățile recomandă populației să urmărească evoluția situației hidrometeorologice, să evite traversarea cursurilor de apă și să manifeste prudență în apropierea râurilor, pâraielor și zonelor cu risc de acumulare rapidă a apei.

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