Foto: Mihaela Blaga (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj) – campioană balcanică la Under 23, în Bulgaria, la Cross Country! România, cu Lenuța Constantin și Roxana Cordea, bronz la Under 20
Mihaela Blaga (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj) – campioană balcanică la Under 23, în Bulgaria, la Cross Country | România, cu Lenuța Constantin și Roxana Cordea, bronz la Under 20
Rezultat excelent realizat de atleta Mihaela Maria Blaga (CSU Alba Iulia/Mica Roma Blaj, care a cucerit medalia de aur la campionatele Balcanice de Cross Country, în Bulgaria, calificându-se astfel la Campionatul European de Cros, din decembrie!
Echipa României Under 20 a cucerit medalia de bronz, în componență fiind Lenuța Constantin și Roxana Cordea. Iar la masculin, România Under 23 a devenit vicecampioană balcanică, din efectiv făcând parte și Lucian Ștefan.
Sportiva pregătită de reputata antrenoare Cristina Man (conducătoarea delegației tricolore) a devenit campioană balcanică în cursa feminină de Under 23, cu rezultatul 22:21, pe podium situându-se Sila Bayr (22.48) și Havva Efe (23:14), ambele din Turcia. Pe locul 9 s-a situat o altă româncă, Florina Mărginean (24:28).
„Aceste rezultate sunt rodul unei munci intense, sistematice și bine organizate, dar și al spiritului de echipă care ne unește. Suntem o echipă puternică, în care fiecare sportiv contribuie prin ambiție, seriozitate și determinare. Mă bucur enorm pentru Mihaela Blaga, care a spart gheața și a cucerit titlul de campioană balcanică, confirmând valoarea și progresul său. În același timp, îmi pare sincer rău pentru Lenuța Constantin, care, în urma unei căzături pe ultimii 300 de metri, a pierdut șansa de a lupta pentru medalii. Sunt convinsă că va reveni și mai puternică. Roxana Cordea, aflată la prima sa competiție internațională, a obținut un valoros loc 10, un rezultat încurajator și un pas important în dezvoltarea sa sportivă. Sunt mândră de sportivele mele și de ceea ce construim împreună. Aceste rezultate ne dau încredere și ne motivează să muncim în continuare pentru performanțe și mai importante”, a concluzionat Cristina Man (CS Universitar Alba Iulia/Mica Romă Blaj).
Echipa României Under 20 a cucerit medalia de bronz, în componență fiind Lenuța Constantin și Roxana Cordea.
Patru atleti, legitimați la cluburi din Alba, împreună cu antrenoarea Cristina Man, conducătoarea delegației „tricolore” fac parte din lotul României (32 de persoane) la Campionatele Balcanice de Cross Country, la Koynare, în
Bulgaria. Cursa a avut la start 139 de sportivi, competiția fiind criteriu de calificare la Campionatul European de Cros, la Belgrad (Serbia), în 13 decembrie.
Rezultate: *Under 20 (4 km, 25 de atlete): Lenuța Constantin (CS Universitar Alba Iulia/ AC Mica Romă Blaj) – locul 4 (14:54), Roxana Maria Cordea (Mica Romă Blaj/CSȘ Blaj) – locul 10 (15:34). Echipa României, medalie de de bronz după Turcia (Elif Naz Koseoglu a câștigat, cu rezultatul 14:44, pe podium fiind 3 atlete din Turcia) și Grecia;
*Under 23: Mihaela Maria Blaga (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj) – medalie de aur pe distanța de 6 km (18 competitoare)
Lucian Florin Ștefan (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj) – locul 9 (timpul 27:38), pe distanța de 8 km (24 de concurenți). Echipa României, medalie de argint, după Turcia și înaintea Ucrainei;
*seniori (10 km): Rareș Imre Mikloș (CSM Sigișoara/CSM Cluj Napoca), profesor la CSȘ Blaj și antrenor la Mica Romă Blaj.
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