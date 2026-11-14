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România câştigă definitiv în dosarul Roşia Montană. Premierul Luca Niculescu: „Este o victorie importantă pentru țara noastră”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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România câştigă definitiv în dosarul Roşia Montană. Premierul Luca Niculescu: „Este o victorie importantă pentru țara noastră”

România a obţinut victoria finală în litigiul internaţional privind proiectul minier de la Roşia Montană, după ce Comitetul ad-hoc a respins integral ultima acţiune în anulare formulată de Gabriel Resources. Astfel, pretenţiile de despăgubiri de aproximativ 6,5 miliarde de dolari împotriva statului român sunt definitiv înlăturate.

Petrecerea Divorțaților

Premierul Luca Niculescu a salutat decizia, subliniind că rezultatul demonstrează capacitatea României de a-şi apăra interesele naţionale, resursele şi banii publici, fără a încălca angajamentele asumate faţă de investitorii de bună-credinţă.

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„Este o victorie importantă pentru România”, a transmis şeful Guvernului, care a evidenţiat şi importanţa hotărârii pentru protejarea mediului şi a patrimoniului cultural de la Roşia Montană, inclus în patrimoniul mondial UNESCO.

Luca Niculescu a mulţumit echipelor de avocaţi de la Leaua Damcali Deaconu Păunescu şi LALIVE, precum şi specialiştilor din Ministerul Finanţelor şi din celelalte instituţii implicate. Acesta a remarcat că, în cei 11 ani de litigiu, guvernele şi conducerile instituţiilor s-au schimbat, însă echipele de profesionişti au continuat să lucreze cu seriozitate şi perseverenţă.

Prin respingerea integrală a acţiunii în anulare, a fost epuizată şi ultima cale extraordinară de atac, iar hotărârea arbitrală care a dat câştig de cauză României rămâne definitivă şi obligatorie.

sursa: News.ro

foto: arhivă

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