România câştigă definitiv în dosarul Roşia Montană. Premierul Luca Niculescu: „Este o victorie importantă pentru țara noastră”

România a obţinut victoria finală în litigiul internaţional privind proiectul minier de la Roşia Montană, după ce Comitetul ad-hoc a respins integral ultima acţiune în anulare formulată de Gabriel Resources. Astfel, pretenţiile de despăgubiri de aproximativ 6,5 miliarde de dolari împotriva statului român sunt definitiv înlăturate.

Premierul Luca Niculescu a salutat decizia, subliniind că rezultatul demonstrează capacitatea României de a-şi apăra interesele naţionale, resursele şi banii publici, fără a încălca angajamentele asumate faţă de investitorii de bună-credinţă.

„Este o victorie importantă pentru România”, a transmis şeful Guvernului, care a evidenţiat şi importanţa hotărârii pentru protejarea mediului şi a patrimoniului cultural de la Roşia Montană, inclus în patrimoniul mondial UNESCO.

Luca Niculescu a mulţumit echipelor de avocaţi de la Leaua Damcali Deaconu Păunescu şi LALIVE, precum şi specialiştilor din Ministerul Finanţelor şi din celelalte instituţii implicate. Acesta a remarcat că, în cei 11 ani de litigiu, guvernele şi conducerile instituţiilor s-au schimbat, însă echipele de profesionişti au continuat să lucreze cu seriozitate şi perseverenţă.

Prin respingerea integrală a acţiunii în anulare, a fost epuizată şi ultima cale extraordinară de atac, iar hotărârea arbitrală care a dat câştig de cauză României rămâne definitivă şi obligatorie.

sursa: News.ro

foto: arhivă

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