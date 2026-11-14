România câştigă definitiv în dosarul Roşia Montană. Premierul Luca Niculescu: „Este o victorie importantă pentru țara noastră”
România câştigă definitiv în dosarul Roşia Montană. Premierul Luca Niculescu: „Este o victorie importantă pentru țara noastră”
România a obţinut victoria finală în litigiul internaţional privind proiectul minier de la Roşia Montană, după ce Comitetul ad-hoc a respins integral ultima acţiune în anulare formulată de Gabriel Resources. Astfel, pretenţiile de despăgubiri de aproximativ 6,5 miliarde de dolari împotriva statului român sunt definitiv înlăturate.
Premierul Luca Niculescu a salutat decizia, subliniind că rezultatul demonstrează capacitatea României de a-şi apăra interesele naţionale, resursele şi banii publici, fără a încălca angajamentele asumate faţă de investitorii de bună-credinţă.
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„Este o victorie importantă pentru România”, a transmis şeful Guvernului, care a evidenţiat şi importanţa hotărârii pentru protejarea mediului şi a patrimoniului cultural de la Roşia Montană, inclus în patrimoniul mondial UNESCO.
Luca Niculescu a mulţumit echipelor de avocaţi de la Leaua Damcali Deaconu Păunescu şi LALIVE, precum şi specialiştilor din Ministerul Finanţelor şi din celelalte instituţii implicate. Acesta a remarcat că, în cei 11 ani de litigiu, guvernele şi conducerile instituţiilor s-au schimbat, însă echipele de profesionişti au continuat să lucreze cu seriozitate şi perseverenţă.
Prin respingerea integrală a acţiunii în anulare, a fost epuizată şi ultima cale extraordinară de atac, iar hotărârea arbitrală care a dat câştig de cauză României rămâne definitivă şi obligatorie.
sursa: News.ro
foto: arhivă
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