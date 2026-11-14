VIDEO | Șofer din Sebeș, prins de polițiști ,,mort de beat” la volan: Avea o alcoolemie de 1,69 mg/l și a fost reținut

Șofer din Sebeș, prins de polițiști ,,mort de beat” la volan: Avea o alcoolemie de 1,69 mg/l și a fost reținut

Un șofer din Sebeș a fost reținut de polițiști după ce a fost prins ,,mort de beat” la volan. Bărbatul avea o alcoolemie de 1,69 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 noiembrie 2026, în jurul orei 19.30, polițiștii Biroului Rutier Sebeș au oprit, pentru control, pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiu, un autoturism condus de către un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din Sebeș.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 1,69 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de acesta, polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, iar cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

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