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VIDEO | Transalpina, închisă din cauza ninsorii: Accesul mașinilor, interzis de astăzi pe sectorul Rânca – Obârșia Lotrului

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 minute

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Transalpina, închisă din cauza ninsorii: Accesul mașinilor, interzis de astăzi pe sectorul Rânca – Obârșia Lotrului

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a anunțat că, înainte de închiderea șoselei, un utilaj de deszăpezire al Secției de Drumuri Naționale Târgu Jiu a făcut o ultimă verificare a traseului, pentru a se asigura că nu au rămas mașini pe sectorul respectiv.

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După ora 14:00, odată cu închiderea circulației, nu vor mai fi făcute verificări pe acest tronson, iar accesul autovehiculelor va fi interzis. DRDP Craiova le recomandă șoferilor să respecte restricția și să nu încerce să intre pe porțiunea închisă.

„ATENȚIE! DN 67C – TRANSALPINA SE ÎNCHIDE CIRCULAȚIEI!

Începând de astăzi, 31.10.2026, ora 14:00, circulația rutieră se închide pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 67C, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Înainte de instituirea măsurii de închidere, un utilaj de deszăpezire al SDN Târgu Jiu va efectua o ultimă revizie a sectorului de drum, pentru a verifica dacă mai există autovehicule pe traseul care urmează să fie închis.

ATENȚIE! După închiderea circulației, nu vor mai fi efectuate revizii și nu va mai fi permis accesul autovehiculelor pe acest sector de drum.

Recomandăm conducătorilor auto să respecte măsurile instituite și să nu încerce să pătrundă pe sectorul închis”, a transmis DRPD Craiova, alături cu imagini care surprind stratul de zăpadă deja depus.

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